"Кремль розглядає як загрозу": стало відомо, що може зруйнувати режим Путіна

Російський опозиційний політик Леонід Гозман заявив, що Кремль розглядає як загрозу режиму будь-який прояв свободи, зокрема інтернет.

"Кремль розглядає як загрозу для свого режиму свободу. Не обов'язково інтернет. Будь-який прояв свободи – це загроза для режиму в нашій країні", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Інтернет – це концентрована свобода. Тому що він непідконтрольний, тому що він завойовує все нові позиції", – зауважив політик.

У цьому контексті він повідомив про те, що "в Росії різко скорочується аудиторія телебачення й одночасно зростає аудиторія користувачів інтернету. І справа не в тому, що весь інтернет ліберальний або щось іще. Тут і фашистів багато, і лівих – кого хочеш. Але справа в тому, що весь інтернет абсолютно непідконтрольний начальству".

Кремль розглядає як загрозу для свого режиму свободу, зокрема свободу, яку дає інтернет, заявив політик

Гозман констатував: спроби контролювати інтернет, які вчинялися керівництвом Росії, не можна назвати успішними. Зокрема, не увінчалася успіхом спроба закрити месенджер Telegram.

Політик заявив: битва Кремля з інтернетом – "це не просто битва з ворогом. У певному сенсі це бій минулого і майбутнього. Це різні епохи, різні світовідчуття".

"Коли Володимир Володимирович Путін пропонує замінити Вікіпедію на Велику російську енциклопедію в інтернеті, він же не розуміє головного. Сенс Вікіпедії в тому, що її співавторами є всі люди. Кожен. І це теж свобода. Але вони не розуміють, що епоха інтернету – це епоха інших відносин між людиною і світом", – заявив опозиціонер.

Він додав, що сподівається, що "цю битву вони програють. Тому що минуле у майбутнього не виграє".

Як писав OBOZREVATEL, у Росії з 1 листопада вступила в силу значна частина положень так званого закону про "суверенний Рунет". Документ зобов'язує інтернет-провайдерів встановлювати обладнання, яке при виникненні загроз безпечній роботі мережі дозволить Роскомнадзору централізовано керувати нею.

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