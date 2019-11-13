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13 листопада • оновлено в 21:15
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"Кремль розглядає як загрозу": стало відомо, що може зруйнувати режим Путіна

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Російський опозиційний політик Леонід Гозман заявив, що Кремль розглядає як загрозу режиму будь-який прояв свободи, зокрема інтернет.

"Кремль розглядає як загрозу для свого режиму свободу. Не обов'язково інтернет. Будь-який прояв свободи – це загроза для режиму в нашій країні", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Інтернет – це концентрована свобода. Тому що він непідконтрольний, тому що він завойовує все нові позиції", – зауважив політик.

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У цьому контексті він повідомив про те, що "в Росії різко скорочується аудиторія телебачення й одночасно зростає аудиторія користувачів інтернету. І справа не в тому, що весь інтернет ліберальний або щось іще. Тут і фашистів багато, і лівих – кого хочеш. Але справа в тому, що весь інтернет абсолютно непідконтрольний начальству".

Кремль розглядає як загрозу для свого режиму свободу, зокрема свободу, яку дає інтернет, заявив політик

Кремль розглядає як загрозу для свого режиму свободу, зокрема свободу, яку дає інтернет, заявив політик

Гозман констатував: спроби контролювати інтернет, які вчинялися керівництвом Росії, не можна назвати успішними. Зокрема, не увінчалася успіхом спроба закрити месенджер Telegram.

Політик заявив: битва Кремля з інтернетом – "це не просто битва з ворогом. У певному сенсі це бій минулого і майбутнього. Це різні епохи, різні світовідчуття".

"Коли Володимир Володимирович Путін пропонує замінити Вікіпедію на Велику російську енциклопедію в інтернеті, він же не розуміє головного. Сенс Вікіпедії в тому, що її співавторами є всі люди. Кожен. І це теж свобода. Але вони не розуміють, що епоха інтернету – це епоха інших відносин між людиною і світом", – заявив опозиціонер.

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Він додав, що сподівається, що "цю битву вони програють. Тому що минуле у майбутнього не виграє".

Як писав OBOZREVATEL, у Росії з 1 листопада вступила в силу значна частина положень так званого закону про "суверенний Рунет". Документ зобов'язує інтернет-провайдерів встановлювати обладнання, яке при виникненні загроз безпечній роботі мережі дозволить Роскомнадзору централізовано керувати нею.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Леонід Гозман Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії интернет
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Косой Гозман = мразь и подонок. :-) И дурак к тому же - не понимает что его гнусность видна каждому. :-)))
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