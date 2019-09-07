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8 вересня • оновлено в 11:55
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В Росії можуть ввести надзвичайний стан – опозиціонер

12.7т Читати матеріал російською

Реакція влади Росії на несанкціоновані акції протесту, які відбулися 31 серпня в Москві, говорить про те, що "у них панує хаос".

"Вони толком не знають, що робити, і маневрують то в один бік, то в інший", – сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

За його прогнозами, "репресії вони не знизять, тому що у них немає іншої відповіді, окрім посилення репресій".

Володимир Путін в батискафі

Володимир Путін в батискафі

Офіційний сайт президента РФ

У цьому контексті опозиціонер зауважив: "Вони нічого не можуть сказати. Розмова закінчена. Як було у вас з Януковичем. У певний момент Янукович вже нічого не міг сказати, нічого не міг запропонувати учасникам протесту, крім свого відходу, своєї втечі. У нас в діалозі влади з освіченими городянами, освіченими москвичами і петербуржцями, приблизно така ж ситуація".

На думку Гозмана, ситуація в Росії може розвиватися в двох напрямах.

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"Один варіант – вони введуть надзвичайний стан, скасують всі вибори тощо. Тому що є "втручання Америки, України, Естонії" і не знаю, кого ще. Як ви знаєте, так званий парламент Росії вже створив комісію з розслідування втручання в наші внутрішні справи і організації у нас масових заворушень", – сказав він.

Акція протесту в Москві 31 серпня 2019 року

Акція протесту в Москві 31 серпня 2019 року

Facebook Andrew Rushailo-Arno

Другий варіант, на думку політика, такий: "Протести ще кілька разів спалахнуть, але, врешті-решт, затихнуть. Люди не можуть постійно бути в екзальтації. Але тоді у нас буде ситуація, яка виникла в Росії після придушення революції 1905-07 років. Тоді значна частина учасників заворушень і іншого пішли в алкоголізм, в спіритизм, хтось поїхав. Але хтось пішов в революцію".

"Я думаю, що нинішня влада Росії, як свого часу Микола II, готують в країні революцію", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, в Москві в суботу, 31 серпня, пройшли нові мітинги проти політичних репресій.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Протести у Росії
Особи
Леонід Гозман Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Гозман получает бабки в кремле. Эмитируя оппозицию, или обоз тоже на Кремль работает?
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Гозман сказал в интервью Обозу - ну, это мощно. И тот и эти такие авторитетные, что не в сказке сказать, не вслух произнести.
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Serov Oleg
Serov Oleg
кажется это косорылое насекомое ёпнулось окончательно...
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