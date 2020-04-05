В Росії грошей залишилось лише на рік, а Україні важко буде вибратися із кризи. Інтерв'ю з відомим економістом

Росія опинилася у вкрай складній ситуації, бо золотий вік нафти закінчений. Цін по 140 доларів за барель в найближче десятиліття не буде. Нафта стає товаром для бідного світу. Російська економіка від цього що не розвалитися, до грошей з багатомільярдних резервів може вистачити ли на рік.

Як всесвітня криза, спровокована пандемією коронавірусу вплине на Росію і як з кризи буде виходити українська економіка в тому числі – в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський економіст Владислав Іноземцев.

У першій частині інтерв'ю читайте, чому західна економіка відновиться до кінця року і як США знову стає лідером в світі, цього разу економічним.

– У першій частині інтерв'ю ви сказали, що золотий вік нафти закінчений. Але ціна в $20 за барель – не надто мало для російської економіки, наприклад?

– Росії буде погано. У 2008 році нафта за кілька тижнів впала з $130-140 до $50 за барель. Після цього в 2014-му з $80 рухнула до $28. Зараз вона вже майже три тижні тримається нижче цієї позначки. Наче якась вища сила говорила Кремлю: друзі, ми вас два рази попереджали: не може на цій чорній рідині жити ціла країна.

Так, нафта за $20 за барель – це дуже мало. Тим більше, що $23 за барель – це ціни фьючерних контрактів на травень по сорту Brent. В Росії видобувають сорт Urals, більш сірчистий і дешевий. На тому тижні в Роттердамі за нього давали всього $13 за барель – а цього не вистачає, щоб видобути нафту, доставити її спочатку в порт, а потім і замовнику, а також оплатити всі російські податки. Ситуація вкрай складна – тим більше, що країна дуже звикла жити відносно добре (я говорю "відносно", тому що рівень життя в російській і українській глибинці не так щоб сильно відрізняється, всі гроші у нас осідають в Москві навіть більшою мірою, ніж у вас в Києві). Давно вже було помітно, що потрібно розвивати економіку, проводити індустріалізацію, намагатися вбудуватися в нормальний технологічний прогрес. У Росії все робили навпаки і кого тепер хочуть звинуватити? Ну вибачте!

Відносно економіки, то мій прогноз по Росії на цей рік: падіння ВВП мінімум на 4% (скоріше навіть значно більше), але колапсу при цьому не трапиться. Російська економіка досить міцна і щоб її розвалити – не надто навіть уявляю, які потрібні зусилля. Народ цілком готовий затягувати паски, внутрішній ринок досить великий. І в цьому відношенні не можна сказати, що якщо нафта буде по $30 за барель протягом двох років, то настане повний колапс. Реально економіка буде поступово скорочуватися – це так. Але вона вже і так років десять як не росте.

Владислав Іноземцев

– Деякі економісти кажуть, що в Росії багатомільярдні резерви, до 600 мільярдів, і на цих грошах 5-6 років можна протриматися.

– Тут треба розрізняти два моменти. Так, в Росії є близько $554 млрд резервів, але це резерви Центрального Банку. Він купує валюту, яка приходить в країну, і проти неї випускає рублі. Точно так само робить і Національний банк України, емітуючи гривню. Ці резерви – забезпечення нормального грошового обороту, свого роду гарантія від знецінення національної валюти. Крім цього є резерви в уряду, зібрані за ті роки, коли бюджет в країні був профіцитним.

Влада не витрачали ці надприбутки, а збирали їх до Фонду національного добробуту. Цей Фонд і є резерв уряду, з якого він може підвищити пенсії, підтримати авіакомпанії і т.д. Ці гроші – по суті гаманець Кремля. Зараз в ньому не більше $123 млрд, Це дані на 1 березня, звітність на початок квітня поки не опублікована. Ця сума дорівнює приблизно 9% російського ВВП. Наскільки її вистачить? Ось той же американський пакет на $2,2 трлн – це 10,1% ВВП США. Грошей Кремлю потрібно дуже багато. Коли вони закінчаться, я поки сказати не беруся. У найгіршому сценарії – до початку наступного року.

Падіння цін на нафту

– Тобто пенсії і зарплати бюджетникам платити будуть?

– Безумовно, будуть платитися пенсії, зарплати військовим, поліції, лікарям. Державні функції будуть виконуватися. Але це не вирішить усіх проблем. Так, з бюджету годується значне число росіян. Але далеко не всі. Є величезна сфера обслуговування, промисловість, приватний бізнес, які заробляють гроші з ринку і містять на них своїх працівників. Якщо бюджет буде виконуватися, але при цьому ті, хто не отримує з нього грошей, будуть ходити менше в кафе, магазини, торгові центри, ніхто не буде їздити й літати, то приватний сектор почне згортатися. Працівники отримуватимуть менше зарплати або їх почнуть звільняти, бюджет недоотримає податки, орендодавці зіткнуться з труднощами.

Мені здається, що російська влада унікальна в тому плані, що вона думає: якщо бюджет все всім заплатить – все буде добре. Але це не так. Навіть якщо бюджет все всім заплатить, залишиться величезна частина економіки, якій від бюджетнихх витрат ні холодно, ні жарко. Якщо у вас є мережа кіосків де-небудь на периферії, де є кілька підприємств, то якщо вони встануть, ніякий бюджет вам не допоможе. У людей не буде роботи, не буде грошей, вони просто не будуть купувати ваші товари. На одних пенсіонерах і військових ви потрібну виручку не зробите. Почнуться збитки і безробіття.

Тому шапкозакидництво, яке поки ще є в Москві, скоро зміниться на відчуття жаху. Не відразу, але через місяць-другий.

– А тут ще Путін продовжив свої повноваження на 16 років.

– Дивіться, зараз ця тема відходить на другий план; голосування по поправках до Конституції перенесено. Трохи пізніше, звичайно, воно відбудеться – і навіть якщо більшість росіян не прийде на дільниці, все одно всі потрібні результати будуть намальовані. Однак це не кінець історії.

Путін вважає, що у нього є тільки формальні перешкоди для переобрання в 2024 році – обмеження кількості президентських термінів. Цю перешкоду він, між іншим, подолає, скасувавши це обмеження. Але ж вибори 2018 р були досить специфічними. Багато хто думав, що в 2024 році Путін піде – і голосували за нього швидше за його минулі "заслуги", ніж в надії вибрати його довічно. У 2024 році значна частина суспільства сподівалася побачити Путіна пенсіонером "союзного значення". Зараз вимальовується перспектива його нового висунення. Не впевнений, що всі від цього в захваті.

Тим більше, що наступні роки будуть важкими, економіка може піти в рознос. У такій ситуації можна не отримати 50% навіть якщо тільки одне твоє прізвище вписана в бюлетень. Навіть якщо Путін перенесе вибори – наприклад, на 2022 рік, все одно найближчі пару років будуть непростими. Так що дати Путіну право переобиратися і його переобрати – це зовсім не одне і те ж. Навіть в Росії. Звичайно, заглядати наперед важко, але людям складно пояснити, чому вони і всі їхні знайомі голосують проти, а кандидат і підсумку отримує 90%. Звичайно, Росія – не Україна, але навіть росіяни можуть з таким не змиритися.

Тому давайте дочекаємося наступних президентських виборів. Мені здається, вони можуть виявитися досить несподіваними.

– А що буде з українською економікою? Падіння намітилося ще до початку світової кризи і над країною в буквальному сенсі знову замаячив дефолт.

– Мені складно давати конкрені поради українській владі. Перш за все варто зауважити, що минулий рік в Україні економічно був досить успішним. Економіка зростала, гривня зміцнювалася, швидко падала прибутковість державних запозичень. Складалися умови до зниження податків на бізнес і розкріпачення ініціативи підприємців. Може тому, що я в останні роки жив в основному в Росії та Європі, але приїжджаючи до України, я щоразу був вражений тим, наскільки у вашому народі сильна підприємницька жилка і скільки в ньому ініціативності і творчості.

Денис Шмигаль

Однак влада не дала економіці шанс і пішла по шляху подальшого підвищення податків і подальшої формалізації господарських правил. Низькі податки могли б підтримати економіку в умовах дорогої гривні, але цього не сталося. В результаті умови для бізнесу погіршувалися через зростання витрат, а для уряду – поліпшувалися за рахунок позамежних податків і дешевих позик. Не дивно, що спад в промисловості став помітний ще до початку епідемії.

Потім, коли стало зрозуміло, що зустрічі з новим вірусом не уникнути, влада застосувала дуже жорсткі заходи, закривши тисячі бізнесів, заблокувавши кордону і навіть обмеживши в'їзди до великих міст. Я не впевнений, що ці заходи правильні. Дивіться: в тому ж Китаї, де навіть офіційне число хворих перевищувала 80 тис., карантин поширювався в найважчі тижні менш ніж на 5% населення. Україна в цьому відношенні взяла непідйомну ношу. Більш того – якщо ті ж американці можуть вкинути в економіку масу грошей, еквівалентну 10% ВВП, то українська влада, я вважаю, не зможе мобілізувати навіть 2%. Інакше кажучи, вони залишать малі і середні компанії, які потрапили в біду, вмирати (власне, щось схоже напевно трапиться і в Росії). Тому, я думаю, відродження після кризи буде важким.

Щодо дефолту – він буде зараз залежати від позиції МВФ. Якщо Фонд видасть давно обіцяний кредит, Україна пройде кризу легше, ніж якщо потрібно буде відмовитись від виконання зобов'язань або їх реструктуризації. Дефолт – це завжди падіння курсу національної валюти, висока інфляція, погіршення умов кредитування. Всі його негативні наслідки позначаться насамперед на простих людях. А вони, на мою думку, давно вже заслужили щось більш гідне. Так що я б радив українській владі зробити все від них залежне, щоб не погіршити умови життя тих, хто зробив їх владою...

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