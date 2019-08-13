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В Росії другий Чорнобиль? Еколог зробив заяву

8.3т Читати матеріал російською

Якщо причиною радіаційного забруднення після вибуху на полігоні в Архангельській області (Росія) був вибух крилатої ракети "Буревісник", масштаби інциденту не можна порівнювати з масштабами Чорнобильської катастрофи.

"Поки що це так не виглядає", – розповів OBOZREVATEL співголова російської екологічної групи "Екозахист!" Володимир Сливяк.

За його словами, "незалежні експерти підозрюють, що відбувалися випробування ракети "Буревісник", про яку дуже мало що відомо, тільки те, що там має бути ядерна установка, умовно кажучи, міні-реактор, який створює енергію для руху ракети і грає роль двигуна. Може, це так, може, ні. Встановити це на даний момент не представляється можливим. Але навіть в найгіршому випадку, якщо це дійсно "Буревісник" з міні-реактором з ядерним матеріалом, і якщо цей міні-реактор при вибуху рознесло, цього ядерного палива далеко не стільки, скільки було в Чорнобилі".

Крилата ракета, ілюстрація

Крилата ракета, ілюстрація

Google Images

"Одна справа – реактор на 1000 мегават, з графітом, з тонною ядерного палива всередині, і зовсім інша справа – ракета. Так, за певного збігу обставин великий радіаційний викид можливий, але все-таки це не можна порівнювати з великим реактором на атомній станції. Це не стільки радіації", – переконаний еколог.

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У той же час він зауважив, що інформація про інцидент приховується, а ті відомості, які озвучуються, не заслуговують на довіру. "Ми не знаємо, що там вибухнуло, ми не знаємо, що це таке, ми судимо чисто теоретично, тому що інформацію ніхто не надає", – констатував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ну казларылые ещё постараются,не правда ли?
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филипп филипыч
филипп филипыч
судя по комментам упопротых никто из них дальше заголовка не читал)))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Сидит дед, скучает... Со стерхами летал, чего то там с амурскими тиграми делал, за амфорами нырял, в батискафе спускался, но, блин, скучно...А давайте, грит, зафигачим ракету, с ядерным мотором. Что бы все супостаты ахнули. Зафигачили... С мотором, ядерным... НО, лоханулись, ядра не той системы впихнули ...
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