В Росії другий Чорнобиль? Еколог зробив заяву

Якщо причиною радіаційного забруднення після вибуху на полігоні в Архангельській області (Росія) був вибух крилатої ракети "Буревісник", масштаби інциденту не можна порівнювати з масштабами Чорнобильської катастрофи.

"Поки що це так не виглядає", – розповів OBOZREVATEL співголова російської екологічної групи "Екозахист!" Володимир Сливяк.

За його словами, "незалежні експерти підозрюють, що відбувалися випробування ракети "Буревісник", про яку дуже мало що відомо, тільки те, що там має бути ядерна установка, умовно кажучи, міні-реактор, який створює енергію для руху ракети і грає роль двигуна. Може, це так, може, ні. Встановити це на даний момент не представляється можливим. Але навіть в найгіршому випадку, якщо це дійсно "Буревісник" з міні-реактором з ядерним матеріалом, і якщо цей міні-реактор при вибуху рознесло, цього ядерного палива далеко не стільки, скільки було в Чорнобилі".

Крилата ракета, ілюстрація Google Images

"Одна справа – реактор на 1000 мегават, з графітом, з тонною ядерного палива всередині, і зовсім інша справа – ракета. Так, за певного збігу обставин великий радіаційний викид можливий, але все-таки це не можна порівнювати з великим реактором на атомній станції. Це не стільки радіації", – переконаний еколог.

У той же час він зауважив, що інформація про інцидент приховується, а ті відомості, які озвучуються, не заслуговують на довіру. "Ми не знаємо, що там вибухнуло, ми не знаємо, що це таке, ми судимо чисто теоретично, тому що інформацію ніхто не надає", – констатував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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