У Росії депутати побилися через плакат із написом "голубки". Відео

У Росії депутати від "Єдиної Росії" і КПРФ побилися під час засідання Законодавчих Зборів Ульяновської області через плакат із написом "голубки".

Про інцидент повідомило РІА "Новости". У плакаті, на якому зобразили двох представників влади, побачили натяк на гомосексуалізм.

Депутат Держдуми Олексій Курінний виклав у соцмережі відео бійки.

Бійка зав'язалася після того, як один із депутатів від "Єдиної Росії" спробував зірвати вивішений представниками КПРФ плакат із зображенням губернатора Сергія Морозова і лідера партії "Комуністи Росії" Максима Сурайкіна з підписом "голубки".

Перший заступник голови парламенту регіону, керівник фракції "Єдина Росія" Василь Гвоздьов заявив, що ініціаторами бійки виступили саме представники фракції КПРФ.

За його словами, постраждали депутати з різних фракцій, їхні пошкодження були зафіксовані, на місці працювали правоохоронні органи.

Зі свого боку керівник фракції КПРФ, заступник голови законодавчих зборів Ульяновської області Айрат Гібатдінов заявив, що першими почали бійку депутати від "Єдиної Росії", які прийшли на засідання п'яними.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у парламенті Туреччини сталася масова бійка між депутатами від опозиції і правлячої партії. У бійці взяли участь кілька десятків депутатів.