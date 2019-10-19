Тримала дочку в клітці, продавала за горілку: в Росії жахнули розповіддю про горе-матір

В Орловській області Росії багатодітна мати знущалася над 11-річною дівчинкою і тримала її в клітці.

Виснажену дитину, яка не розмовляє і переміщається на четвереньках, у важкому стані госпіталізували, передає місцевий портал "ОрелТаймс".

Лікарі констатували у дівчинки затримку психічного психомоторного розвитку, її чекає робота з психологом.

"Мати алкоголічка. Це її восьма дитина. Попередніх сім забрали органи опіки. Цю дитину мати всіляко ховала. Вдома тримала в клітці, а якщо потрібно було кудись йти, переносила в сумці на колесах. За пляшку горілки продавала дівчинку в сексуальне рабство", – розповіло журналістам джерело.

За інформацією очевидців і співробітників медустанови, дитину неможливо укласти на ліжко.

"Вона постійно сповзає на підлогу і ховається в кутку, згортаючись клубком. Столовими приладами користуватися не вміє. На їжу накидається. Швидко проковтує, відригує і знову намагається з'їсти. Видовище не для людей зі слабкими нервами", – розповів очевидець.

Дитина виглядає на 5-6 років, боїться людей і не вміє спілкуватися, лише гавкає і виє.

СКР Орловської області за фактом недбалості посадових осіб органів системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх завів кримінальну справу (за ч. 1 ст. 293 КК Росії). Крім посадових осіб, слідчі дадуть правову оцінку діям матері.

Постраждала дитина oreltimes.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Москві поліцейські виявили двох дітей-"мауглі", які жили в антисанітарних умовах у сім'ї безробітних. Батьки дітей виявилися окультистами-сатаністами. У їх квартирі всюди були роги і черепи тварин, а також чорні свічки.

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