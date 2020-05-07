У Росії провели ходу "Безсмертного полку" на дні річки. Фото та відео дивного дійства

Дарина Дурова Новини Росії 20:54, 7.05.2020 Оновлено: 21:15, 7.05.2020

В Орлі (РФ) напередодні 9 Травня влаштували незвичну акцію "Безсмертного полку" – із портретами дідів, що воювали, по дну річки Оки пройшлися водолази пошуково-маневреної групи.

Фотографії для проведення акції довелося заламінувати, передає "Росбалт" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки
57.mchs.gov.ru

У самій ході взяли участь два водолази. На березі місцевого пляжу на них чекали учасники Орловського регіонального відділення Всеросійського студентського корпусу рятувальників. Потім вони з портретами проїхалися на катерах річкою.

Закінчилася хода біля пам'ятника визволителям Орла. Там студенти-рятувальники і співробітники МНС поклали квіти.

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки
57.mchs.gov.ru

Користувачів мережі розсмішила, а деяких і розлютила така акція.

"Дно тягне й тягне. Пробиваємо і пробиваємо", "Навіщо?!" "Де пройдуть сантехніки страшно подумати", "Це клініка!" – пишуть у коментарях.

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки
57.mchs.gov.ru
Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки
57.mchs.gov.ru
Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки
57.mchs.gov.ru
Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки
57.mchs.gov.ru
Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки
57.mchs.gov.ru
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно торгово-розважальний комплекс "Космос" у Челябінську (Росія) потрапив у гучний скандал через пост, у якому Адольфа Гітлера назвали ветераном Другої світової війни.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

СБУ і Держфінмоніторинг заблокували рахунки конвертаційних центрів екскерівництва податкової

Усика і Ломаченка внесли в базу "Миротворець"

Депутату СН стало стыдно за логотип ЗЕ: это и есть итог года

У Дніпрі п'яний підліток відкрив стрілянину з вікна. Відео 18+

В Україні мають злетіти тарифи на електроенергію: енергетика опинилась у найгіршому становищі за всю історію