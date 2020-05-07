У Росії провели ходу "Безсмертного полку" на дні річки. Фото та відео дивного дійства

В Орлі (РФ) напередодні 9 Травня влаштували незвичну акцію "Безсмертного полку" – із портретами дідів, що воювали, по дну річки Оки пройшлися водолази пошуково-маневреної групи.

Фотографії для проведення акції довелося заламінувати, передає "Росбалт" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки 57.mchs.gov.ru

У самій ході взяли участь два водолази. На березі місцевого пляжу на них чекали учасники Орловського регіонального відділення Всеросійського студентського корпусу рятувальників. Потім вони з портретами проїхалися на катерах річкою.

Закінчилася хода біля пам'ятника визволителям Орла. Там студенти-рятувальники і співробітники МНС поклали квіти.

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки 57.mchs.gov.ru

Користувачів мережі розсмішила, а деяких і розлютила така акція.

"Дно тягне й тягне. Пробиваємо і пробиваємо", "Навіщо?!" "Де пройдуть сантехніки – страшно подумати", "Це клініка!" – пишуть у коментарях.

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки 57.mchs.gov.ru

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки 57.mchs.gov.ru

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки 57.mchs.gov.ru

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки 57.mchs.gov.ru

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки 57.mchs.gov.ru

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Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

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