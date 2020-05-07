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7 травня • оновлено в 23:28
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У Росії провели ходу "Безсмертного полку" на дні річки. Фото та відео дивного дійства

3.8т
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В Орлі (РФ) напередодні 9 Травня влаштували незвичну акцію "Безсмертного полку" – із портретами дідів, що воювали, по дну річки Оки пройшлися водолази пошуково-маневреної групи.

Фотографії для проведення акції довелося заламінувати, передає "Росбалт" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

57.mchs.gov.ru

У самій ході взяли участь два водолази. На березі місцевого пляжу на них чекали учасники Орловського регіонального відділення Всеросійського студентського корпусу рятувальників. Потім вони з портретами проїхалися на катерах річкою.

Закінчилася хода біля пам'ятника визволителям Орла. Там студенти-рятувальники і співробітники МНС поклали квіти.

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

57.mchs.gov.ru

Користувачів мережі розсмішила, а деяких і розлютила така акція.

"Дно тягне й тягне. Пробиваємо і пробиваємо", "Навіщо?!" "Де пройдуть сантехніки страшно подумати", "Це клініка!" – пишуть у коментарях.

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

57.mchs.gov.ru

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

57.mchs.gov.ru

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

57.mchs.gov.ru

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

57.mchs.gov.ru

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

Водолази в Орлі влаштували ходу "Безсмертного полку" по дну річки

57.mchs.gov.ru

У Росії провели ходу "Безсмертного полку" на дні річки

Скріншот

У Росії провели ходу "Безсмертного полку" на дні річки

Скріншот

У Росії провели ходу "Безсмертного полку" на дні річки

Скріншот

У Росії провели ходу "Безсмертного полку" на дні річки

Скріншот

У Росії провели ходу "Безсмертного полку" на дні річки

Скріншот

У Росії провели ходу "Безсмертного полку" на дні річки

Скріншот

У Росії провели ходу "Безсмертного полку" на дні річки

Скріншот

У Росії провели ходу "Безсмертного полку" на дні річки

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно торгово-розважальний комплекс "Космос" у Челябінську (Росія) потрапив у гучний скандал через пост, у якому Адольфа Гітлера назвали ветераном Другої світової війни.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
День Перемоги Друга світова війна
Місце
Росія Орел
Теги
фотографии Новини Росії видео
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
USA Washington.TOP SECRET:"..Дуже потрiбно розпалювати нацiональну ворожнечу мiж українцями та росiянами, як це вдалося на Балканах мiж хорватами та сербами. Щоб сгенерувати якомога бiльший градус ненавистi достатньо з початку розповсюдити образливi прислiв`я та анекдоти, провокацiйнi слогани та заклики до насилля. Коли послiдує зворотня реакцiя в цьому запитi, можна вчинити декiлька актiв справжнього насилля та вбивств росiян, щоб з одного боку це розлютило їх, а з другого можливо бiльш налякало. Якщо росiяни почнуть вбивати нашiх людей, то можно казати, що першочергова наша мета майже здiйснена. Корисно запускати в медiапростiр усякi чутки, неперевiренi факти, якi мусять ображати нацiональну гiднiсть з обох сторiн. Якщо з часом градус ненавистi раптом почне знижуватись, можна знову усе це повторювати, але во все бiльш образливiй та провокацiйной формi.."
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Злопыхатель Вежливый, свинотто, срочно на осмотр к ветеринару!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Shlomo Shtern, Придурошный, опять грибов наелся и косячок дунул ? )))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ну, что сказать, YEбанутые )))))
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ковпак сидор
ковпак сидор
о ,ком-ты на сайте не модерированы,ага.о
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