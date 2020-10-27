У РФ швидкі привезли хворих на COVID-19 під регіональний МОЗ через брак місць. Фото

В Омську (РФ) 27 жовтня машини швидкої допомоги привезли двох пацієнтів із COVID-19 до будівлі регіонального МОЗу, тому що хворим не вистачало місць у лікарнях.

Як пише NGS55.RU, після такої акції протесту ліжка для пацієнтів знайшлися, їх відправили в стаціонар лікарні швидкої медичної допомоги № 2.

В Омську швидкі привезли пацієнтів під МОЗ NGS55.RU; Олена Латипова

Перша машина швидкої з 70-річною пацієнткою з коронавірусом приїхала до будівлі МОЗ після дев'ятої години вечора. Комп'ютерна томографія показала у жінки 81% ураження легень, але її не могли госпіталізувати через брак місць у лікарнях. Медики возили жінку по місту більше 10 годин.

Вони вирішили приїхати до будівлі МОЗ, щоб дізнатися у глави відомства Ірини Солдатової, куди госпіталізувати росіянку.

Машина, яка почала протест NGS55.RU; Олена Латипова

Родичі намагалися домогтися відповіді у вахтера NGS55.RU; Олена Латипова

Пацієнтка дуже важко дихала. Медики використали чотири кисневі балони і не знали, куди її везти.

За весь час, поки швидка їздила по місту, лікарі, пацієнтка і родичі, що супроводжували її, нічого не їли.

Родичі поділилися, що їхню бабусю возили з 11 ранку NGS55.RU; Олена Латипова

Родичі літньої жінки розповіли, що викликали швидку третій день. У підсумку хвору відвезли на комп'ютерну томографію, але відмовилися приймати в стаціонарах.

Через півгодини протесту до будівлі МОЗ Омської області приїхала ще одна бригада з пацієнтом. Всередині знаходився літній чоловік у дуже важкому стані.

Друга швидка NGS55.RU; Олена Латипова

У другій машині був 85-річний чоловік із 88% ураження легень, якого теж не приймали ні в одній лікарні.

Супроводжуючий його родич пішов до прохідної, але двері були вже замкнені. Він деякий час лаявся з вахтером через скло NGS55.RU; Олена Латипова

Час від часу водії заводили машини, щоб прогріти салон, і включали сирени, щоб привернути увагу.

Водії час від часу прогрівали швидкі NGS55.RU; Олена Латипова

У результаті до місця під'їхала третя машина швидкої, де був додатковий кисень, який був потрібний обом пацієнтам. Трохи пізніше до будівлі відомства під'їхала поліція.

Слідом приїхала третя машина швидкої, але без пацієнта NGS55.RU; Олена Латипова

Медикам привезли додаткові балони з киснем NGS55.RU; Олена Латипова

Медиків направили в лікарні, в яких повинні були прийняти пацієнтів.

Уряд Омської області підтвердив інцидент. "Лікарі швидкої допомоги привернули до себе увагу... і зробили заяву про те, що не мають можливості передати хворих у стаціонар медустанови. МОЗ відреагував на ситуацію: пацієнти госпіталізовані... За фактом події в Міністерстві охорони здоров'я Омської області розпочато службове розслідування. Наразі робота служби швидкої медичної допомоги взята на особливий контроль", – сказано в офіційній заяві.

Зазначається, що загалом протест тривав близько 40 хвилин.

Водій швидкої NGS55.RU; Олена Латипова

Включивши сирени, швидкі поїхали NGS55.RU; Олена Латипова

За даними федерального оперативного штабу з боротьби з коронавірусом, в Омській області виявлено вже 15 006 випадків зараження (з них майже п'ять тисяч – за останній місяць). 11 917 хворих видужали, 402 померли.

Як писав OBOZREVATEL, у ростовської лікарні № 20 для пацієнтів із COVID-19 через брак кисню одночасно загинули 13 хворих, підключених до апарату ШВЛ.

Раніше повідомлялося, що частина регіонів Росії страждає від дуже високого рівня захворюваності на COVID-19 на підприємствах, нестачі місць у лікарнях і скупчення тіл загиблих від коронавірусу в моргах.