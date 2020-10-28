У РФ швидкі привезли хворих на COVID-19 під регіональний МОЗ через брак місць. Фото

В Омську (РФ) 27 жовтня машини швидкої допомоги привезли двох пацієнтів із COVID-19 до будівлі регіонального МОЗу, тому що хворим не вистачало місць у лікарнях.

Як пише NGS55.RU, після такої акції протесту ліжка для пацієнтів знайшлися, їх відправили в стаціонар лікарні швидкої медичної допомоги № 2.

Перша машина швидкої з 70-річною пацієнткою з коронавірусом приїхала до будівлі МОЗ після дев'ятої години вечора. Комп'ютерна томографія показала у жінки 81% ураження легень, але її не могли госпіталізувати через брак місць у лікарнях. Медики возили жінку по місту більше 10 годин.

Вони вирішили приїхати до будівлі МОЗ, щоб дізнатися у глави відомства Ірини Солдатової, куди госпіталізувати росіянку.

Пацієнтка дуже важко дихала. Медики використали чотири кисневі балони і не знали, куди її везти.

За весь час, поки швидка їздила по місту, лікарі, пацієнтка і родичі, що супроводжували її, нічого не їли.

Родичі літньої жінки розповіли, що викликали швидку третій день. У підсумку хвору відвезли на комп'ютерну томографію, але відмовилися приймати в стаціонарах.

Через півгодини протесту до будівлі МОЗ Омської області приїхала ще одна бригада з пацієнтом. Всередині знаходився літній чоловік у дуже важкому стані.

У другій машині був 85-річний чоловік із 88% ураження легень, якого теж не приймали ні в одній лікарні.

Час від часу водії заводили машини, щоб прогріти салон, і включали сирени, щоб привернути увагу.

У результаті до місця під'їхала третя машина швидкої, де був додатковий кисень, який був потрібний обом пацієнтам. Трохи пізніше до будівлі відомства під'їхала поліція.

Медиків направили в лікарні, в яких повинні були прийняти пацієнтів.

Уряд Омської області підтвердив інцидент. "Лікарі швидкої допомоги привернули до себе увагу... і зробили заяву про те, що не мають можливості передати хворих у стаціонар медустанови. МОЗ відреагував на ситуацію: пацієнти госпіталізовані... За фактом події в Міністерстві охорони здоров'я Омської області розпочато службове розслідування. Наразі робота служби швидкої медичної допомоги взята на особливий контроль", – сказано в офіційній заяві.

Зазначається, що загалом протест тривав близько 40 хвилин.

За даними федерального оперативного штабу з боротьби з коронавірусом, в Омській області виявлено вже 15 006 випадків зараження (з них майже п'ять тисяч – за останній місяць). 11 917 хворих видужали, 402 померли.

Як писав OBOZREVATEL, у ростовської лікарні № 20 для пацієнтів із COVID-19 через брак кисню одночасно загинули 13 хворих, підключених до апарату ШВЛ.

Раніше повідомлялося, що частина регіонів Росії страждає від дуже високого рівня захворюваності на COVID-19 на підприємствах, нестачі місць у лікарнях і скупчення тіл загиблих від коронавірусу в моргах.