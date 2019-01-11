В обмін на Крим: озвучено несподіваний прогноз щодо передачі Курил Японії

Президент Росії Володимир Путін може віддати Японії Курильські острови в обмін на визнання законності анексії Криму. Це нагадало б населенню РФ про "Кримнаш", адже ця тема вже не викликає в країні колишнього захвату.

Таку думку в інтерв'ю "Апостроф" висловив російський політолог Дмитро Орєшкін. Він наголосив, що рано чи пізно Путін або його спадкоємець буде змушений віддати Курили.

"Японці вже років двадцять розминають тему Курильських островів. Кожен японський прем'єр мріє повернути їх Японії, але не виходить. А у Росії ці чотири острови як у собаки на сіні: люди там живуть, як засланці. Потрапити на ці острови нікому не хочеться — здебільшого там військові містечка. А в плані ідеологічної установки — це ж наша свята і нетлінна земля", — пояснив Орєшкін.

Володимир Путін

Політолог уточнив: за наявної ситуації Кремлю набагато простіше і вигідніше віддати острови, адже тоді Росія буде отримувати японське фінансування на розвиток територій. Але в такому разі інтереси регіонального розвитку вступають у конфлікт з усталеним пропагандистським штампом: "ворогу не віддамо ні п'яді".

"Цілком можливо, що Москва вимагатиме натомість не тільки інвестиції, але й визнання Японією анексії Криму. Таким чином Путін нагадав би громадській думці, що "Крим — наш". Скаже: "Так, ми віддали ці острови тому що і тому що. Але порівняйте, який Крим чудовий і які це маленькі японські острівці", — підбив підсумок Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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