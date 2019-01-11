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В обмін на Крим: озвучено несподіваний прогноз щодо передачі Курил Японії

5.1тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін може віддати Японії Курильські острови в обмін на визнання законності анексії Криму. Це нагадало б населенню РФ про "Кримнаш", адже ця тема вже не викликає в країні колишнього захвату.

Таку думку в інтерв'ю "Апостроф" висловив російський політолог Дмитро Орєшкін. Він наголосив, що рано чи пізно Путін або його спадкоємець буде змушений віддати Курили.

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"Японці вже років двадцять розминають тему Курильських островів. Кожен японський прем'єр мріє повернути їх Японії, але не виходить. А у Росії ці чотири острови як у собаки на сіні: люди там живуть, як засланці. Потрапити на ці острови нікому не хочеться — здебільшого там військові містечка. А в плані ідеологічної установки — це ж наша свята і нетлінна земля", — пояснив Орєшкін.

Володимир Путін

Володимир Путін

Політолог уточнив: за наявної ситуації Кремлю набагато простіше і вигідніше віддати острови, адже тоді Росія буде отримувати японське фінансування на розвиток територій. Але в такому разі інтереси регіонального розвитку вступають у конфлікт з усталеним пропагандистським штампом: "ворогу не віддамо ні п'яді".

"Цілком можливо, що Москва вимагатиме натомість не тільки інвестиції, але й визнання Японією анексії Криму. Таким чином Путін нагадав би громадській думці, що "Крим — наш". Скаже: "Так, ми віддали ці острови тому що і тому що. Але порівняйте, який Крим чудовий і які це маленькі японські острівці", — підбив підсумок Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Японія
Особа
Дмитро Орєшкін
Місце
Росія
Теги
РосіяЯпоніяполітика
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Никто, ничего отдавать не будет. Курилы это такая же русская земля, как и Крым.
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Питон Каа
Питон Каа
Мирный договор с Японией может быть заключен только в том случае, если Токио признает итоги Второй мировой войны, говорится в сообщении МИД России. «Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами», — говорится в сообщении министерства.
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CARGO 100
CARGO 100
Скорее всего Путин Львов полякам отдаст ...
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