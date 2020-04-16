Головна Новини
16 квітня • оновлено в 14:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Ігор Яковенко
Ігор Яковенко
Російський журналіст Всі статті автора

В Москве все-таки взорвали вирусную бомбу

13.9т
Читати матеріал російською

Сергей Семенович Собянин очень сильно не любит москвичей. Их (нас) в России многие не любят, но нелюбовь Сергея Семеновича отличается помимо редкой интенсивности и постоянства еще и масштабом возможностей эту нелюбовь проявить в конкретных действиях.

Вот представьте, что бы вы сделали, если бы хотели использовать пандемию Covid-19 для того, чтобы отправить на тот свет максимальное число жителей столицы. Ну, конечно же, вам надо как-то заставить людей сбиться в плотные кучи, в которых сотни людей стоят впритирку друг к другу и у каждого вируса появляется уникальная возможность свободно прогуляться по людским организмам. Единственный способ собрать по всей Москве сотни таких плотно сбитых толп – это метро.

Делается это так. Сотрудники полиции проверяют пропуска на всех станциях метро. Просят предъявить в развернутом виде паспорт и сам пропуск. После чего вбивают в планшет цифровой код, проверяя действительность пропуска. Среднее время ожидания в плотной толпе перед входом в метро составляла сегодня 30-40 минут.

Что еще должен сделать человек, который очень не любит москвичей, чтобы создать коронавирусу максимально благоприятные условия? Правильно! Заблокировать машины "Скорой помощи". А для этого надо создать такие пробки на дорогах, чтобы автомобилисты не могли пропустить машины "Скорой".

Поскольку с сегодняшнего дня передвигаться по Москве на любом транспорте можно только при наличии цифрового пропуска, "Яндекс" уже в 7 утра показывал на столичных дорогах пробки в 4 балла. Люди стоят в пробках больше часа, среди машин есть "Скорые".

То, что произошло, могла с точностью в 100 процентов предсказать любая уборщица из Службы движения Московского метрополитена, вообще любой здравомыслящий человек, понимающий, что если проверять каждого на входе в метро, то перед турникетами возникнет толпа из людей, каждый из которых, даже если будет очень стараться, не сможет соблюдать социальную дистанцию не то что в полтора метра, но и в 10 сантиметров.

На вопрос, почему прогностические способности Собянина и его команды оказались ниже прогностических способностей уборщицы метро, есть два варианта ответа. Первый – это предположение, что Собянин, действительно, взорвал вирусную бомбу в метро специально для нанесения максимального ущерба поднадзорной популяции, к которой испытывает острую неприязнь. Если эта версия кому-то покажется излишне экзотичной, остается предположить, что и Собянин и все во власти в момент принятия каких-либо мер по борьбе с Covid-19 очень заняты чем-то другим, неизмеримо более важным. И эта версия имеет множество подтверждений.

Вот, например, Депутаты Государственной думы только что в третьем чтении приняли законопроект, согласно которому лица, замещающие госдолжности субъектов РФ и осуществляющие эти полномочия на непостоянной основе, могут заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью. Таким образом, парламентарии вносят изменения в статью 121 ФЗ "О противодействии коррупции".

К сожалению, в нынешнем составе Госдумы не осталось ни одного депутата, который бы задал простой вопрос: а какое отношение имеет к борьбе с пандемией разрешение депутатам и чиновникам заниматься бизнесом? Тут речь даже не о содержании данного закона, который явно создает простор для коррупции, а о моменте принятия коррупционного закона. Ответ на вопрос, почему именно сейчас, прост. Эти люди – Кремль, Тверская, 13, Охотный ряд, Лубянка и прочие адреса власти – живут сейчас в атмосфере последнего большого хапка и действуют по принципу: "хватай мешки – вокзал отходит!".

Окончательно самоудалившийся и самообнулившийся Путин бормочет всякую чушь, периодически пугая этой чушью чиновников. Выступая на очередном совершенно бессмысленном совещании по пандемии, Путин заявил: "возможности Министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы. Основные резервы находятся пока в резерве, поэтому нужно иметь это в виду".

Надолбы вокруг Кремля, разрешение ФСО использовать всю бронетехническую и вертолетную мощь, теперь вот для борьбы с коронавирусом призывают ресурсы Минобороны…

Недавно философ и публицист Александр Морозов написал текст, в котором критиковал тех, кто сравнивает пандемию с войной. И даже строго попенял тем, что это делает, мол, "надо все-таки страх-то божий знать". Действительно, в цивилизованной европейской стране, где сейчас живет и работает Александр Олегович, такие сравнения могут показаться странными. Там, действительно, как пишет Морозов, "меры поддержки", "центробанки оперируют теперь любыми по масштабу деньгами", "Урсула фон-дер-Лайден три дня назад сказала, что это будет "план Маршалла", только в четыре раза больше". Все так. У них.

Но у нас в России все несколько иначе. А если точнее, то все обстоит прямо противоположным образом. Российская популяция сейчас ведет оборонительные бои на два фронта: против коронавируса и против власти. И оккупационные администрации Кремля и Тверской, 13 уже действуют по законам военного времени – не дают врагу, то есть населению России ни малейшей передышки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ігор Яковенко Ігор Яковенко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
Джерело
Джерело: Блог Игоря Яковенко
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
11
Смішно
25
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
империя зла под названием срасия должна быть уничтожена любыми способами
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Очереди в метро и пробки из скорых в период пандемии - это гениально! Определенно, Собянин - украинец, хотя внешне и маскируется под к*цапа..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги