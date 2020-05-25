сПоскольку никаких официальных данных по ситуации в Ливии нет, то будем опираться на то, что мы считаем достоверными источниками просто по собственному опыту, а ситуация там развивается стремительно и комментировать ее все равно нужно.

Ситуация с отступлением, похожим на бегство Вагнеров и прочих наемников, которое мы сейчас наблюдаем, имеет некоторые отличия от того, что было неделю назад. Тогда, вслед за оперативной информацией о восстановлении правительственными войсками, контроля нада авиабазой Аль-Ватия, последовало заявление признанного международным сообществом, правительства Ливии, а потом и открытая информация в турецкой прессе. Кроме того, был поток фото и видео с территории базы, вместе с тем самым Панцирем.

Теперь же нет никаких официальных подтверждений отвода войск наемников и что самое главное – нет фото тех мест, откуда наемники ушли. По большей части фото и видео показывают колонны вагнеров с их Панцирями и потом – погрузка всего этого в самолеты на аэродроме Бани-Валид.

Тем не менее, со второй половины дня воскресенья, пошла информация о том, что прибывающие на аэродром Вагнеры и другие наемники, на самом деле выходят не только из Тархуны, с чего все и началось, но и из южных пригородов Триполи, а это уже не просто отступление, а бегство.

По состоянию на обед сегодня, с аэродрома Бани-Валид уже вылетели 32 самолета, груженные наемниками и амуницией. Самолеты делают короткие рейсы на аэродром Эль-Джаф, муниципалитет Эль-Куфра, в 350 км юго-восточнее места отправки. Те же источники утверждают, что оттуда они буду эвакуированы дальше. Судя по расположению этого места, там точно нет никаких перспектив для ведения боевых действий, поскольку там уже просто ничего нет. Местность находится глубоко в пустыне, уже в тупике, откуда и дорог-то особых нет.

Зато, эта местность очень близко расположена к границам Египта, Судана и Чада. Поскольку известно, что Вагнеры давно и плотно окопались в Судане, то вполне вероятно, что они отходят именно туда, а короткими челночными рейсами просто быстро выводят свои силы из уже не дружественного Бани-Валида.

Это может быть связано с тем, что Турецко-Катарско-Ливийская коалиция таки решила очищать восток страны уже более крупными силами и средствами. По крайней мере, после угроз Хафтара применить авиацию, которую он якобы нашел в шахтах и отремонтировал, в Ливию были переброшены 10 Ф-16 ВВС Турции и еще столько же постоянно патрулируют в районе морской границы Ливии, над нейтральными водами Средиземного моря. Причем, все это выглядит как натуральная ударная авиагруппа, которую поддерживают воздушные танкеры и самолет управления и дальнего радиолокационного обнаружения. В общем, турки показали, что готовы к ведению воздушных боев с любыми раскладами.

Думаю, что десяток истребителей, которые расположились на одном из ливийских ажродромов, предназначены для уничтожения "восстановленных" Мигов, а вторая десятка, барражирующая у границ Ливии, призвана "подлечить" то, что вдруг вылетит из Сирии на помощь "восстановленным" самолетам.

Тем временем, Турция закончила испытания тяжелого ударного дрона Akinci, на котором стоят наши двигатели и ходят слухи, что он готовится к "обкатке" в небе Турции, а это уже не те легкие машинки, которые деклассировали российские Панцири. Эта птичка может удивить кого угодно да так, что это будет последним удивлением тех, против кого она отработает.

В любом случае, впереди – много интересного.

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