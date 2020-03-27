Путін захищений від коронавірусу, його могли накачати – російські політологи

Володимира Путіна надійно захистили від зараження COVID-19, проте президент Росії має шанси підчепити небезпечну інфекцію – його прессекретар і "права рука" Дмитро Пєсков тісно контактував зі співаком Левом Лещенком, у якого діагностували коронавірус.

Як розповіли OBOZREVATEL російські політологи, Путін на даний момент у безпеці, не виключено, що його накачали профілактичними препаратами.

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"Він абсолютно надійно захищений від коронавірусу. Крім співробітника адміністрації президента, ймовірно інфікований заступник голови одного з силових відомств і лідер думської фракції, які зустрічалися з президентом в останні два тижні. Але це два різні випадки серед російських чиновників", – повідомив нам Валерій Соловей.

Володимир Путін

Політичний експерт Дмитро Запольський вважає, що російському лідерові могли зробити якусь щеплення.

"Думаю, Путіна накачують профілактичними препаратами. Навіть Меркель сіла на самокарантин після того, як з'ясувалося, що лікар, який робив їй щеплення, інфікований короновірусом. Тільки яке саме щеплення їй робили – незрозуміло. Путіну короновірус теж не загрожує", – підкреслив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 березня в адміністрації президента Росії Володимира Путіна виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

прессекретар Путіна Дмитро Пєсков спочатку не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію, проте пізніше запевнив: хворий не контактував особисто з очільником держави.

також з'ясувалося, що два тижні тому Пєсков побував на дні народження сестри російського продюсера Ігоря Крутого – Алли Крутої. Серед гостей був співак Лев Лещенко, в якого днями підтвердився Covid-19.

дружина Дмитра Пєскова Тетяна Навка розповіла, що її сім'я почуває себе добре, але намагається зайвий раз не виходити на вулицю і "виключили зайву суспільну активність".

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