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27 березня • оновлено в 19:59
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Путін захищений від коронавірусу, його могли накачати – російські політологи

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Володимира Путіна надійно захистили від зараження COVID-19, проте президент Росії має шанси підчепити небезпечну інфекцію – його прессекретар і "права рука" Дмитро Пєсков тісно контактував зі співаком Левом Лещенком, у якого діагностували коронавірус.

Як розповіли OBOZREVATEL російські політологи, Путін на даний момент у безпеці, не виключено, що його накачали профілактичними препаратами.

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"Він абсолютно надійно захищений від коронавірусу. Крім співробітника адміністрації президента, ймовірно інфікований заступник голови одного з силових відомств і лідер думської фракції, які зустрічалися з президентом в останні два тижні. Але це два різні випадки серед російських чиновників", – повідомив нам Валерій Соловей.

Володимир Путін

Володимир Путін

Політичний експерт Дмитро Запольський вважає, що російському лідерові могли зробити якусь щеплення.

"Думаю, Путіна накачують профілактичними препаратами. Навіть Меркель сіла на самокарантин після того, як з'ясувалося, що лікар, який робив їй щеплення, інфікований короновірусом. Тільки яке саме щеплення їй робили – незрозуміло. Путіну короновірус теж не загрожує", – підкреслив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Путін Валерій Соловей Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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