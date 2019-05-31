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В Кремлі йдуть війни, росіяни починають виходити на протести — Саша Сотник

1.4тЧитати матеріал російською

Внутрішня ситуація в Росії сильно ускладнюється, люди незадоволені погіршенням рівня життя, відбуваються звільнення і внутрішньовідомчі конфлікти.

Те ж саме діється в Кремлі: різні групи впливу посилено пікетують поміж собою, що підтверджується низкою відставок крупних чиновників, арештами і порушенням кримінальних справ, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський журналіст Саша Сотник.

"Постійно "збуджений" слідчий комітет говорить про те, що всередині влади йдуть війни. У самій країні люди починають виходити на протести. Коли їх запитали, чи довіряєте ви президентові Путіну, практично ніхто не підняв руки. Становище влади зараз дуже хитке", — вважає Сотник.

Олександр Сотник

Олександр Сотник

Гордон

Кілька днів тому журналістові надійшов інсайд із Держдуми. Джерело повідомило, що депутати буквально сидять на валізах і чекають, коли все обрушиться.

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"Обвал може статися в будь-який момент, як би це не здавалося нереальним. Все хитається і невідомо, що стане поштовхом. Хоч зовні здається, що режим непорушний і його неможливо зрушити. Але в 91-му теж всі так думали, що це на десятиліття, що СРСР вічний. Але колос обрушився, а Росія ще більш кволе спорудження", — впевнений Сотник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії заявили про черговий обвал рейтингу Путіна. За словами соціологів, цей рік президент може не пережити.

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Тема
Соціально-економічна ситуація в Росії
Особи
Володимир ПутінСаша Сотник
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїпротестСРСР
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Идут войны,походу Санька уже голову ранило
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