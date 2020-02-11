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11 лютого • оновлено в 17:31
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Європу паралізує: російський політолог розкрив нову підлість Кремля через санкції

9.3т
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Якщо Захід не погодиться зняти економічні санкції проти Росії і не визнає її вплив на колишньому пострадянському просторі, цьогорыч Кремль може наповнити Європу мільйонами нових біженців.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Валерій Соловей. За його словами, в Москві вважають, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вже готові піти на їхні умови, більше там опиратися нікому.

Ангела Меркель, Володимир Путін і Еммануель Макрон

Ангела Меркель, Володимир Путін і Еммануель Макрон

РБК

"Кремль хоче не тільки зняття санкцій, але визнання свого впливу над Україною, Молдовою, Білоруссю та Грузією. Вважають, що в цьому році можна цього домогтися, психологічно Меркель і Макрон вже готові. Якщо ж чинитимуть опір, Москва може задіяти важелі тиску. Їх багато, наприклад, поява в Європі пари-трійки мільйонів мігрантів з Північної Африки протягом пари місяців. Це прекрасно спрацювало у 2016 році, можна легко повторити. Тоді це носило спонтанний характер, а зараз процес можна стимулювати. Європа буде паралізованою", – впевнений він.

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За його словами, така політика стосується тільки Європейського Союзу, а по США будь-яка активність знята. Мовляв, в Кремлі досить реалістичні і розуміють, що на американців вони вплинути ніяк не можуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 11 січня, відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель в Москві, де обидва політики зробили резонансні заяви.

Путін прямо оголосив вимогу Україні вписати "особливий статус Донбасу" в Конституцію, а війну на Сході нашої країни з російськими окупантами назвав "внутрішнім конфліктом". Меркель же остаточно підтвердила позицію по "Північному Потоку-2" і закликала завершити його будівництво, незважаючи на санкції США.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Санкції проти Росії Російсько-український конфлікт
Особи
Ангела Меркель Еммануель Макрон Володимир Путін Валерій Соловей
Місце
Росія
Теги
Новини Росії санкции
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Махно Володимир
Махно Володимир
ну то что россия сocет у США, это очевидный и неоспоримый факт. кaцaпов только от одной аббревиатуры США уже колбасит как русского aлкaша от пузырька бoяpышника! на счет ЕС, думаю им нужно пересмотреть политику миграции. ужеcтoчить правила и послать россию на xyй! с россией нужно разрывать все отношения, крове вялополитических. якшаться с россией - себя не уважать! россия сама по себе НОЛЬ! благодаря рынку сбыта они еще на плаву.
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Махно Володимир
Махно Володимир
фил филька, да пoхoду ты самый oбычный, стapый, бoльнoй П.O.Ц!
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фил филька
фил филька
Махно Володимир, ути пути)) упорыш сделал вид что не знает случай про продажу собаки за газ)))
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
пиздeц наркоманы
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Свинов Xрюкан, свидовые схавают. Они и не такое гaвно жрали.
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3
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Гриневский Александр
Гриневский Александр
Точно, точно. По всему южному побережью Средиземного моря открылись Российские пункты агитации по переселению народов Африки в демократические страны Старого света)))
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