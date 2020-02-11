Європу паралізує: російський політолог розкрив нову підлість Кремля через санкції

Якщо Захід не погодиться зняти економічні санкції проти Росії і не визнає її вплив на колишньому пострадянському просторі, цьогорыч Кремль може наповнити Європу мільйонами нових біженців.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Валерій Соловей. За його словами, в Москві вважають, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вже готові піти на їхні умови, більше там опиратися нікому.

Ангела Меркель, Володимир Путін і Еммануель Макрон РБК

"Кремль хоче не тільки зняття санкцій, але визнання свого впливу над Україною, Молдовою, Білоруссю та Грузією. Вважають, що в цьому році можна цього домогтися, психологічно Меркель і Макрон вже готові. Якщо ж чинитимуть опір, Москва може задіяти важелі тиску. Їх багато, наприклад, поява в Європі пари-трійки мільйонів мігрантів з Північної Африки протягом пари місяців. Це прекрасно спрацювало у 2016 році, можна легко повторити. Тоді це носило спонтанний характер, а зараз процес можна стимулювати. Європа буде паралізованою", – впевнений він.

За його словами, така політика стосується тільки Європейського Союзу, а по США будь-яка активність знята. Мовляв, в Кремлі досить реалістичні і розуміють, що на американців вони вплинути ніяк не можуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 11 січня, відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель в Москві, де обидва політики зробили резонансні заяви.

Путін прямо оголосив вимогу Україні вписати "особливий статус Донбасу" в Конституцію, а війну на Сході нашої країни з російськими окупантами назвав "внутрішнім конфліктом". Меркель же остаточно підтвердила позицію по "Північному Потоку-2" і закликала завершити його будівництво, незважаючи на санкції США.

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