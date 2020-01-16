Итак, в Москве произошло невероятное событие. Вечно спящий Медведев, который пришел вслед за Путиным из Питера, где они вместе зарабатывали бабло в составе Тамбовской ОПГ, которая контролировала контрабанду всего, в том числе и колумбийского кокаина, ушел в отставку.

Поскольку отставка происходит без арестов или хотя бы – массовой волны сердечных приступов, то речь может идти об утере Медведевым и скорее всего – не только им, доверия Путина. Ходят упорные слухи о возможных увольнениях глав обеих палат парламента РФ, генпрокурора и ряда других ярких деятелей, которые всегда были людьми Путина. Валя "Красные трусы", ставшая символом верности шефу, тоже готовится на выход, а это значит, что речь вовсе не в работе правительства и каких-то заваленных программах.

Просто напомним, сам Путин, когда рядом с ним еще не было ни Медведева, ни остальных персонажей, сделал столько анонсов собственных грандиозных планов, что переложить ответственность за их не выполнение невозможно просто ни на кого.

Более того, сама система власти в РФ давно утратила демократический принцип "разделения властей". Исполнительная, законодательная и судебная власть четко действуют по его личной команде и никаких ключевых вопросов не решает в принципе. Мы уже не раз приводили пример того, как первые лица Газпрома, еще в довоенные времена, открыто писали в профильном журнале “Газпром” о том, что компания не имеет права самостоятельно формировать цены и объемы поставки газа иностранным потребителям. Эти вопросы решались администрацией Путина и утверждались лично им.

Примерно то же самое происходило и происходит по всем вопросам экономики и не только экономики РФ, то есть – в области номинальной ответственности кабмина. О прямых указаниях Путина судебной власти станет известно лишь после его смещения или смерти, а вот о том, что ни единого законопроекта Путина парламент не зарубил и даже не отправил его на доработку, известно всем. То есть, любая законодательная инициатива Путина проходит со свистом и никому даже в голову не приходит ее оспаривать.

Все это к тому, что сейчас раскручивается тема, что Путин был недоволен работой Медведева, но чем же Путин недоволен? Своей собственной работой по ключевым вопросам? И тем более, такая скоропостижная отставка выглядит очень подозрительно хотя бы по двум простым и открытым поводам. Так, центризбирком уже заявил о своей готовности провести референдум по конституции до конца года! То есть, Медведев мог бы спать в своем кресле до декабря. Ну а второе, все говорят о формировании нового правительства, без указания на то, что оно – переходное или временное. Ничего подобного. Новое и все тут.

Это говорит о том, что Путин смещает первых лиц отнюдь не в связи с их неудовлетворительной профильной деятельностью и уж тем более не из-за конституционных реформ. Причина может быть лишь одна – посягательство на его власть. Ничего иного просто быть не может. Любая другая причина рушится мгновенно, как только ее начинаешь разбирать по деталям. Ничего нового ни в экономике, ни в других сферах жизни просто не произошло. Все идет так, как шло двадцать лет и главное, оно шло так, как того хотел сам Путин.

В общем, налицо признаки сорвавшегося заговора.

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