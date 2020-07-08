Не знаю, кто впервые остроумно заметил, что Россия всегда вела лишь оборонительные войны и так дошла до Тихого океана. Я всегда думал, что это ирония в адрес наших квасных патриотов, но на днях обнаружил услужливого американского политолога-международника, полагающего, будто Россия с давних времен преимущественно оборонялась от врагов. "Не имея естественных границ и будучи уязвимой для вторжения с юга, востока и запада, Россия могла быть в безопасности только в том случае, если завоевывала соседние территории. Безопасность для России означала оборонительное расширение".

Эта цитата из книги Анджелы Стент "Мир Путина". Она сконструировала очень удобную для Кремля теорию, согласно которой можно и Крым-2014 назвать оборонительным расширением. Ведь, согласно мнению кремлевских "стратегов", если бы мы своевременно его не присоединили, там была бы уже база НАТО.

Книга, надо признать, очень плоха. Большая ее часть – нудное описание российской внешней политики, которую мы и так знаем. Честно признаюсь, что бросил читать на середине, поэтому рецензии не пишу, а делаю лишь заметку о небольшой исторической части, которую внимательно изучил. Там есть пять-шесть грубых ошибок, свидетельствующих о незнании автором русской истории, но концепция "оборонительного расширения" просто кошмарна. Под нее можно подвести разве что завоевание Крыма Екатериной и Кавказскую войну XIX века. Возможно, с некоторой натяжкой, покорение Казани и Астрахани.

Если не говорить сейчас об участии России в мировых войнах и в борьбе с Наполеоном (это особая история), то остальные наши схватки с врагами никак не являлись "оборонительным расширением". Мотивы, известные в России даже школьнику, могли быть самыми разными. Пробить себе выход к морю! Освободить славянских братушек от турецкого ига! Вернуть христианскому миру Константинополь! Помочь братьям по вере в католической Польше! Освоить сибирские богатства! Поддержать союзников на европейском театре военных действий!

Все богатство русской истории у Анджелы Стент исчезает. Остается лишь схема, достойная поверхностных публицистов. Но ведь американский читатель, который не обязан знать наше прошлое, в эту лабуду запросто поверит.

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