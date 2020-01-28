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28 січня • оновлено в 17:08
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Аркадій Дубнов
Аркадій Дубнов
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Зеленский обвинил СССР в разжигании войны: в Кремле обиделись

5.6т
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил сегодня, будто слова президента Украины Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.

В этой связи вспоминаю, как много лет назад сдавал в МЭИ зачёт по автоматике. Нарисовав кривую разгона двигателя, важно говорю, - "двигатель должен развивать вот такую характеристику", на что доцент В.Л. Кацевич меланхолично мне замечает, - "Аркадий, двигатель никому ничего не должен".

Так вот, я не "должен быть" оскорблён словами Зеленского, более того, я согласен с ним, хоть Д.С.Песков уверен, что это невозможно для тех, чьи отцы и деды воевали в той войне. Мой отец воевал.

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Более того, сами кремлевские точно знают, что сговор Сталина и Гитлера по факту имел место, иначе почему там десятилетиями стыдливо скрывали секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, через неделю после подписания которых началась Вторая мировая?

Вот эта истерия, чтобы признать очевидное невероятным, скоро развернётся с оглушительной силой, когда нам представят обещанную самим президентом статью о том, как было в действительности, а не на самом деле.

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Автор
Аркадій Дубнов Аркадій Дубнов
Теми
Друга світова війна російська пропаганда
Особи
Володимир Зеленський Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
війна пропаганда
Джерело
Джерело: Facebook Аркадия Дубнова
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы значит тоже виноваты? Ну и когда, наконец, отдадите Польше Львов?
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Второй Вилли
Второй Вилли
Цабы, а вам чо, ваши диываивали все равно в РОА Власова ваивали. )
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
В радянські часи, навчаючись у виші, ми знайомились з англійською мовою, читаючи такі видання лівого спрямування, як газета Morning Star і часопис Labour Monthlу, зв"язані з Компартією Великобританії. Саме в Лейбор Манслі я тоді з жахом прочитав статтю, автор якої стверджував, що підписання т.зв. Пакту Молотова-Ріббентропа (а насправді угоди між сталіним і гітлером про поділ Європи), сприяло і навть пришвидшило початок Другої світової війни. Звісно, про це я нікому не розповів, бо в студентських групах були "стукачі", але зерно сумніву ця стаття в мене посіяла. Можно тільки уявити рівень печерної відсталості нинішніх російських керманичів, які заперечують те, що кілька десятиліть тому визнавали навіть британські комуністи!!!
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