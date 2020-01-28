Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил сегодня, будто слова президента Украины Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.

В этой связи вспоминаю, как много лет назад сдавал в МЭИ зачёт по автоматике. Нарисовав кривую разгона двигателя, важно говорю, - "двигатель должен развивать вот такую характеристику", на что доцент В.Л. Кацевич меланхолично мне замечает, - "Аркадий, двигатель никому ничего не должен".

Так вот, я не "должен быть" оскорблён словами Зеленского, более того, я согласен с ним, хоть Д.С.Песков уверен, что это невозможно для тех, чьи отцы и деды воевали в той войне. Мой отец воевал.

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Более того, сами кремлевские точно знают, что сговор Сталина и Гитлера по факту имел место, иначе почему там десятилетиями стыдливо скрывали секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, через неделю после подписания которых началась Вторая мировая?

Вот эта истерия, чтобы признать очевидное невероятным, скоро развернётся с оглушительной силой, когда нам представят обещанную самим президентом статью о том, как было в действительности, а не на самом деле.

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