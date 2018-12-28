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Костянтин Боровий
Костянтин Боровий
Російський бізнесмен і політикВсі статті автора

В Кремле опасная ситуация

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В России обострилась конкуренция между силовыми кланами - ФСБ завела дело о нарушении закона об оборонном заказе из-за поставки продуктов для Росгвардии, возглавляемой Виктором Золотовым, который известен своей угрозой в адрес Алексея Навального.

О значении этой ситуации и влиянии ее на Донбасс "Апострофу" рассказал российский оппозиционер Константин Боровой.

Это конкуренция и борьба между различными так называемыми диванными партиями внутри Кремля, которые борются за влияние, близость к президенту, финансирование и ситуацию, в которой они могут оказаться после ухода Путина. Им нужно сохранить необходимое влияние в так называемом переходном периоде.

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То есть мы видим обычную, довольно жесткую конкуренцию, которая в основном проходит не в очень цивилизованных формах. Но это силовики, которые не владеют инструментами дипломатической борьбы, владея при этом инструментами интриг.

Золотов попытался выдвинуться в информационное пространство, стать заметной фигурой. Но прежде всего его заметили конкуренты и поняли, что он заявил об усилении своего влияния – а это немного самоподстава. И естественно, с ним начали бороться. Насколько я знаю, первоначальный компромат на Росгвардию – это то, что Навальный получил от своих кураторов в спецслужбах (от Чемезова). Но этот компромат спровоцировал Золотова на попытку оправдаться и ответные действия против Навального. И таким образом ФСБшники добились своего, поскольку Золотов не семи пядей во лбу. Говорят, что он отчеты не мог писать самостоятельно, прося друзей это делать. И он легко заглотнул блесну конкурентов.

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Конечно, Золотов сам себе нанес серьезный ущерб. Если бы он не сделал проблему публичной, то она могла исчезнуть сама собой, как многие другие сливы через Навального – против Медведева и других чиновников. Но Золотов заглотнул эту блесну, вышел в публичное пространство и получил в полной мере.

Повторюсь, это конкуренция и конкурентная борьба внутри кремлевской партии. И такая борьба не является признаком дестабилизации. Более того, Путин поддерживает подобную борьбу и конкуренцию. В начальный период своего правления Путин пытался концентрировать все в один руках – тогда ФСБ начала очень активно контролировать армию, ГРУ и другие спецслужбы. Но Путин со временем решил, что более оптимальной технологией будет конкуренция, в которой допускается стравливание союзников, которые между собой разбираются. Уж во всяком случае, они не думают об объединении против самого Путина. Но это опасная штука – в какой-то момент они могут понять, что источник их проблем – сам Путин, которого они рьяно защищают.

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Эта ситуация не приведет к каким-то заговорам, потому что их благополучие и существование зависят от существование самого Путина. Действительно, при серьезном усилении одного из игроков в окружении Путина остальные начинают пытаться его укусить и сожрать. К примеру, в Советском Союзе это называлось борьба бульдогов под ковром – когда наружу почти ничего не выходит кроме злобных огрызаний и каких-то признаков этой борьбы. Но это борьба между группировками в Кремле.

На Донбассе эта борьба никак не скажется, поскольку там своя спонтанная и достаточно сложная ситуация, в которую привлекают армию, разные спецслужбы, в том числе частные военные кампании (ЧВК Вагнера). С бюджетами там плохо. Проект "русский мир", на который в свое время было выделено огромное финансирование, потихонечку сворачивается. Разные участники стараются отползти от него, потому что вполне очевидно, что скоро тем или иным способом проект будет закрыт.

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Насколько я понимаю, то Путин заинтересован, чтобы эта точка нестабильности продолжала существовать, но каких-то радикальных решений, новых инвестиций, кадровых и финансовых вливаний там не будет. А все, что было сделано, считается достаточным. Поэтому соперничество силовиков вряд ли отразится на Донбассе, где довольно ясный расклад сил. Все-таки у Путина на Донбассе не официальный контроль, а действия через механизмы спецслужб, когда неугодных просто убивают. На Донбассе другая технология и другие интересы, поэтому этими проектами нельзя добиться большой славы. Скорее там появляются какие-то слабости и провалы спецслужб и военных.

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Автор
Костянтин БоровийКостянтин Боровий
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Апостроф
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
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Московец Леонид
Московец Леонид
Какие то сегодня лапотные бздычи-вялые,нет ярости в отбеливании путькина ..Главное"чатамаухахлов" Поверьте, встречаем Новый Год и Рождество с Томосом..!!!А,что там в вашей халабуде, кремле нам по барабану..!!
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Ну не может же в Кремле все так заебательски хорошо как на Банковой
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