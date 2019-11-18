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18 листопада • оновлено в 17:13
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В Ізраїлі пояснили мету навчань з супер-ракетою Путіна

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Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман повідомив, що під час американо-ізраїльських навчань "Блакитний прапор" робився наголос на зенітно-ракетні комплекси С-300, "що наявні на озброєнні Сирії".

"Російська Федерація як умовний противника не зображалася. Умовний противник - це умовна близькосхідна держава", – уточнив він в коментарі OBOZREVATEL.

Як розповів експерт, подібні навчання проводяться на базі Увда ВПС Ізраїлю на регулярній основі раз на два роки, починаючи з 2013 року. Їх мета – "створення "спільної мови", обмін новими методами повітряної війни та відпрацювання дій в умовах Близького Сходу".

В рамках навчань "Блакитний прапор" відпрацьовувалося придушення авіаційної та зенітної протидії умовного противника

В рамках навчань "Блакитний прапор" відпрацьовувалося придушення авіаційної та зенітної протидії умовного противника

Зокрема, в рамках навчань відпрацьовується "придушення авіаційної та зенітної протидії умовного противника, якого зображують літаки 115-ї ескадрильї ВПС Ізраїлю і підрозділи ППО, в тому числі ЗРК "Патріот", – розповів Гендельман. "Навчання повинні бути актуальними і наближеними до реальності, тому набір сил і засобів умовного противника імітує сили і засоби реального противника", – додав він.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що військово-повітряні сили Ізраїлю спільно з американськими і європейськими союзниками відпрацювали протидію російській зенітній ракетній системі С-400 "Тріумф" на військових іграх "Блакитний прапор", що проходили на аеродромі Увда.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Конфлікт в Сирії Озброєння
Особа
Давид Гендельман
Місце
Ізраїль
Тег
Новини Росії
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что и требовалось доказать. Никогда не сомневался, что евреи (в массе своей, разумеется - отдельные идиоты встречаются среди любого народа) - умные люди. В отличие от. :) Зачем им портить отношения с Россией какими-то бессмысленными провокативными заявлениями? Они ж не поляки и не прибалты. :)
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