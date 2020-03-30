Такой карантин, как сейчас в Москве, есть в нескольких европейских городах. Просто там, к моменту его введения, погибшие исчислялись большими тысячами. А в Москве смертей мало – 6 или 8 человек, что в масштабах города – все равно что ни одного. Карантин в Москве вводится намного раньше, чем он вводился в Италии. Но учитывая итальянский опыт, было бы странно, если бы Москва ждала тысячи трупов. Поэтому никакого политического подтекста в этом решении, кроме чисто эпидемиологического, я не вижу.
Скорее всего, это было решение Собянина, который как мэр Москвы принимает решение в рамках порученного ему города. Наверное, оно было согласовано с Путиным. Трудно представить, что Собянин взял это на себя. Но тем не менее де-юре и де-факто это решение Собянина одобрено высшим начальством. Вряд ли здесь есть какое-то противостояние с силовыми органами, кто и кому тут противостоит?
Как Россия будет противостоять эпидемии, особенно в глубинке? Об этом сейчас трудно говорить. На данный момент Россия, как и все страны СНГ, где есть минимальный карантин, находится в исключительно благоприятной обстановке по сравнению с тем, что творится в странах Запада. Аналогичная ситуация еще в Украине, Грузии, Средней Азии. Чем это объясняется – сказать трудно. В этой эпидемии – много странностей. Почему восточная Европа находится в исключительно благоприятной атмосфере по сравнению с западной Европой, где даже та самая медицина получше? Там эпидемия приобрела совершенно другой масштаб и характер, чем в восточной части.
Может, это какая-то цивилизационная эпидемия? Чем страна более развита, тем ужаснее бушующая в ней эпидемия. На первом месте мира Америка, город Нью-Йорк. Понятно, что там много контактов, люди больше перемещаются – поэтому и заражение выше. Вот даже в Украине эпидемии как таковой нет, несмотря на то, что вернулись тысячи гастарбайтеров.
Что будет в России – судить трудно. Но я не думаю, что в какой-нибудь деревне, где живут одни старики и где за последние 30 лет не было ни одного иностранца и ни одного человека, приехавшего откуда бы то ни было, откуда эта эпидемия там возьмётся? Кто ее туда занесет? Поэтому максимальные меры предосторожности принимаются и должны приниматься в крупных городах. Конечно, к деревне вирусу подобраться труднее.
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