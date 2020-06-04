В Ємені біля власного будинку розстріляли стрінгера російських пропагандистів

Антон Малиновський Новини Росії 19:27, 4.06.2020 Оновлено: 19:38, 4.06.2020

У столиці Ємену, Сані, вбили стрінгера російського відеоагентства Ruptly Набіля Хассана аль-Каіт.

Про його смерть стало відомо в четвер, 4 червня, передає RT. Стрінгера розстріляли невідомі прямо біля його будинку, де він проживав із вагітною дружиною і трьома дітьми.

"Ця жахлива втрата – суворе нагадування про небезпеки, з якими стикаються всі журналісти по всьому світу, прагнучи просто сказати правду і розповісти про жахи, які переживають мільйони людей", – йдеться у повідомленні RT.

Набіль Хассан аль-Каіт
RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іраку був убитий позаштатний репортер-оператор Саафа Галі, який співпрацював із російськими пропагандистськими виданнями.

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