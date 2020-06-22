В діях Путіна є явні ознаки злочинів, – Гурієв

В діях президента Росії Володимира Путіна є ознаки злочинів.

Як заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону російський вчений, професор економіки паризького Інституту політичних досліджень, політемігрант Сергій Гурієв, зокрема, Путін винен у розв'язанні агресивної війни (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За російськими законами, це кримінальний злочин. Я не знаю, чи вчинив він його, чи хтось потай від нього розв'язав війну, але це злочин, який так чи інакше буде розслідуваний", – зазначив експерт.

Крім того, за його словами, в цьому році Путін, очевидно, зробив конституційний переворот.

"У російській Конституції чітко написано, що глави 1, 2 і 9 не можна змінювати, не скликавши Конституційні збори. А Володимир Путін де-факто змінив основні принципи конституційного ладу, не скликавши Конституційні збори, і тим самим скоїв конституційний переворот. Це абсолютно зрозумілі речі, в яких він, очевидно, брав участь", – підкреслив Гурієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня Володимир Путін підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому переобратися на п'ятий і шостий президентський термін, що зараз заборонено.

В результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії в третьому читанні.

Всеросійське голосування щодо внесення поправок до Конституції відбудеться 1 липня 2020 року.