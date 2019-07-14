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В Азербайджані гілка 500-річного дерева впала на людей: багато поранених. Відео

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У місті Шекі (Азербайджан) в суботу, 13 липня, перед Палацом шекинских ханів впала гілка 500-річного дерева платан, яка завдала травм 19 іноземцям.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни. Серед постраждалих опинилися двоє громадян РФ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Всі туристи були доставлені в місцеву лікарню. Відзначається, що четверо з них знаходяться у важкому стані.

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Платан у Азербайджані

Платан у Азербайджані

Sputnik/Nigar Maharram

Платан у Азербайджані

Платан у Азербайджані

Sputnik/Nigar Maharram

Платан у Азербайджані

Платан у Азербайджані

haqqin.az

В Азербайджані гілка 500-річного дерева впала на людей: багато поранених. Відео

Скріншот з відео

В Азербайджані гілка 500-річного дерева впала на людей: багато поранених. Відео

Скріншот з відео

На місце події прибули співробітники Генпрокуратури, Мінекології, МНС і Мінкультури. Президент Азербайджану Ільхам Алієв взяв ситуацію під особистий контроль.

Відзначимо, історична частина міста Шекі і сам палац включені в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Джизаці (Узбекистан) в парку "Істіклол" атракціон зламався і впав прямо під час руху разом із пасажирами.

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Місце
Азербайджан
Тег
Новини Росії
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