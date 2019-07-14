В Азербайджані гілка 500-річного дерева впала на людей: багато поранених. Відео

У місті Шекі (Азербайджан) в суботу, 13 липня, перед Палацом шекинских ханів впала гілка 500-річного дерева платан, яка завдала травм 19 іноземцям.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни. Серед постраждалих опинилися двоє громадян РФ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Всі туристи були доставлені в місцеву лікарню. Відзначається, що четверо з них знаходяться у важкому стані.

Платан у Азербайджані Sputnik/Nigar Maharram

Платан у Азербайджані Sputnik/Nigar Maharram

Платан у Азербайджані haqqin.az

Скріншот з відео

Скріншот з відео

На місце події прибули співробітники Генпрокуратури, Мінекології, МНС і Мінкультури. Президент Азербайджану Ільхам Алієв взяв ситуацію під особистий контроль.

Відзначимо, історична частина міста Шекі і сам палац включені в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Гілка 500-річного дерева впала в Палаці шекинских ханів в Азербайджані. Постраждали 19 осіб, стан чотирьох важке. У числі постраждалих двоє росіян, їх стан стабільний pic.twitter.com/vu5xbDtLkO - НТВ (@ntvru) 14 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Джизаці (Узбекистан) в парку "Істіклол" атракціон зламався і впав прямо під час руху разом із пасажирами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.