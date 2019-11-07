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7 листопада • оновлено в 17:00
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Відмив сотні мільйонів: в Австрії спіймали колишнього топчиновника з Росії

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В Австрії за підозрою в масштабному відмиванні коштів викликали на допит колишнього директора департаменту Міністерства культури Бориса Мазо.

Про це в четвер, 7 листопада, з посиланням на його адвоката Володимира Мусіяку повідомляють "РИА Новости".

Він спростував затримання свого підопічного. "Мазо доставлений поліцейськими Австрії на допит на території Відня, з якого приводу – я не знаю. В СК РФ знають, де він перебуває, могли б з ним зв'язатися", – розповів адвокат.

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В Австрії спіймали Бориса Мазо з Росії

В Австрії спіймали Бориса Мазо з Росії

РИА Новости

Як уточнює з посиланням на Національну поліцію Іспанії "Європейська правда", росіянина буде допитаний в рамках операції з боротьби з відмиванням грошей. Ще трьох осіб, причетних до справи, затримали в Іспанії.

Двоє затриманих – громадяни Росії, колишня дружина і син російського ексчиновника. Третій – іспанський адвокат юридичної фірми в Марбельї.

"Вважається, що відмивання грошей відбулося при покупці розкішної вілли в Марбельї за ціною 4 мільйони євро, яка була оплачена коштами, ймовірно, отриманими злочинним шляхом у рідній країні колишнім високопоставленим чиновником російського міністерства", – відзначили в іспанській поліції.

У Росії суд заочно заарештував Мазо

У Росії суд заочно заарештував Мазо

tvc.ru

Мазо – фігурант відразу двох гучних розслідувань про масштабні розкрадання в Міністерстві культури. У першій справі, так званій "справі реставраторів" про розкрадання 100 мільйонів рублів, він уникнув тривалого терміну і був відпущений на свободу відразу після оголошення вироку.

Коли ж Мазо став фігурантом другої справи, про розкрадання вже 450 мільйонів рублів, в Росії його вже не було. Як зазначало слідство, його точне місцезнаходження встановити не вдалося, але ясно, що він за кордоном. У зв'язку з цим суд видав санкцію на заочний арешт Мазо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступника голови Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-полковнику Халіла Арсланова звинуватили в крупному шахрайстві.

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Місце
Австрія
Тег
Новини Росії
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Andria Viktor
Andria Viktor
Не понял,жизнь удалась?или нет.
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