У Росії посеред дороги авто "пішло носом" під асфальт. Відео

Дар'я Дурова Новини Росії 00:56, 1.09.2020

На перехресті в центрі Астрахані (РФ) у понеділок, 31 серпня, автомобіль LADA Largus провалився під асфальт.

Інцидент стався на перехресті вулиць Савушкіна та Академіка Корольова в годину пік, під час інтенсивного автомобільного руху, пише astrakhan-24.ru (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Очевидцям вдалося зняти відео, як автомобіль сповзав у провал, що утворився. Постраждалих у результаті події немає.

У регіональному управлінні Міністерства внутрішніх справ заявили, що, попередньо, асфальт провалився через розмив ґрунту. На місце були викликані фахівці "Астрводоканалу", служби МНС і співробітники Окремого батальйону ДПС.

Під землю пішла передня частина LADA.
Скриншот

Поліція була змушена тимчасово обмежити рух транспорту в центрі міста.

Скриншот відео

Зазначається, що недоліки дорожнього покриття доведеться усунути власнику дороги.

Спершу під асфальт провалилися колеса машини.
astrakhanfm.ru
Фото з місця інциденту.
astrakhanfm.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше водій 40-тонної фури з важким вантажем провалився в річку в штаті Міссурі, США. Він довірився навігатору, який проклав маршрут через старий міст.

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