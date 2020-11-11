Щеплені російською вакциною медики заразилися COVID-19

В Алтайському краї (РФ) COVID-19 заразилися троє медиків, яким раніше було зроблено щеплення від коронавірусу російською вакциною "Sputnik V".

Поки нову інфекцію підтвердили у трьох медиків із 42, які вакцинувалися. Про це повідомляється на сайті регіонального мінохоронздоров'я.

Препарат складається з двох компонентів: через три тижні після першої ін'єкції особа отримує другу. Вакцинованою людина вважається лише через три тижні після другого щеплення, оскільки весь цей час йде процес формування імунітету, пояснили в МОЗ.

Відомство припустило, що імунітет до коронавірусу в росіян, що одержали вакцину, до моменту контакту зі збудником COVID-19 сформуватися не встиг. "Тільки це могло стати причиною зараження медиків", – вважають у регіональному міністерстві охорони здоров'я.

Відомо, що пробна партія вакцини "Sputnik V" від COVID-19 надійшла в Алтайський край у кінці вересня.

Першою, кому було зроблено щеплення, була головна епідеміологиня регіону Ірина Переладова. Слідом за нею вакцину повинні були поставити ще 41 медпрацівникові з різних організацій Барнаула.

За даними оперштабу Алтайського краю з боротьби з коронавірусною інфекцією, за весь період пандемії в регіоні інфіковано 21 499 осіб, із них 18 090 одужали, померли 900.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Нагадаємо, першою в світі про реєстрацію вакцини проти коронавірусу – "Sputnik V" – повідомила Росія. Препарат був розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії МОЗ РФ і пройшов клінічні випробування в червні та липні.

Однак на Заході звучала критика на адресу російського препарату, адже допуск вакцини пройшов без масштабних даних третьої фази випробувань, у яких би брали участь кілька тисяч добровольців.

Як писав OBOZREVATEL, кількість померлих від коронавірусної інфекції в Європі перевищила 300 тисяч, і цей показник буде рости з наближенням зими.