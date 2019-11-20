Працював на Україну? ФСБ провела гучне затримання російського військового. Відео

У місті Аксай Ростовської області Росії ФСБ затримала військовослужбовця, якого підозрюють у збиранні інформації за завданням військової розвідки України.

Про це в середу, 20 листопада, повідомив "Интерфакс", посилаючись на російських силовиків (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що громадянина РФ, військовослужбовця Південного військового округу, звинувачують у державній зраді (стаття 275 КК РФ).

Затримання підозрюваного Скрін відео

За даними "Открытых медиа", затриманий – 28-річний старший лейтенант, зв'язківець Руслан Артик.

"Він служить у 175-й Лунінецько-Пінській бригаді управління Південного військового округу, розташованій в Аксаї. Це єдина військова частина, розташована в цьому місті", – йдеться в Telegram-каналі ОМ.

Затримання підозрюваного Скрін відео

Затримання підозрюваного Скрін відео

Судячи з даних Артикова на його сторінці в соцмережі, він закінчив Таганрозький технологічний інститут (зараз – Інженерно-технологічна академія Південного федерального університету).

Російські силовики заявляють, що чоловік збирав дані за завданням Головного управління розвідки Міноборони України, і "витік цієї інформації за кордон міг завдати шкоди обороноздатності Росії".

Як писав OBOZREVATEL, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що Росія завершила формування трьох дивізій біля українського кордону, яке тривало з 2015 року.

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