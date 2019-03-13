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В аеропорту Москви сталася нова НП із Boeing: що відомо

2.3тЧитати матеріал російською

В аеропорту Шереметьєво (Москва, Росія) під час буксирування вантажний літак Boeing-747 AirBridgeCargo врізався в щоглу освітлення.

Борт отримав пошкодження: зламані вінглети і закрилки, передає російський "Інтерфакс".

За попередніми даними джерел, у результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

В аеропорту Москви сталася нова НП із Boeing: що відомо

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Через зіткнення в "Шереметьєво" почали перевірку. Слідчі з'ясовують причину події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Британія, Австралія, Малайзія, Норвегія і Оман призупинили польоти літаків Boeing 737 Max 8 після аварії літака Ethiopian Airlines. Раніше заборону також ввели Сінгапур, Китай, Індонезія і Ефіопія.

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