В аеропорту Москви сталася нова НП із Boeing: що відомо

В аеропорту Шереметьєво (Москва, Росія) під час буксирування вантажний літак Boeing-747 AirBridgeCargo врізався в щоглу освітлення.
Борт отримав пошкодження: зламані вінглети і закрилки, передає російський "Інтерфакс".
За попередніми даними джерел, у результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.
Через зіткнення в "Шереметьєво" почали перевірку. Слідчі з'ясовують причину події.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Британія, Австралія, Малайзія, Норвегія і Оман призупинили польоти літаків Boeing 737 Max 8 після аварії літака Ethiopian Airlines. Раніше заборону також ввели Сінгапур, Китай, Індонезія і Ефіопія.
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