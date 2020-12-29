В 2021 році Путіна чекають потрясіння: противники підуть в наступ

Ігор Ейдман Новини Росії 19:07, 29.12.2020

Три батла. Прогноз

У новому році Путіна чекають серйозні проблеми. Його противники перейдуть в наступ. Відбудеться кілька жорстких батлів.

1. Байден vs Путін. Байден тисне, Путін огризається. Підсумок - нова система міжнародних санкцій проти Кремля, серйозні проблеми, як у олігархату, так і в цілому в російській економіці.

2. Навальний vs Путін. Навальний глумиться, Путін біситься. Підсумок - Путін знову спробує знищити Навального, будь-якими засобами вирішити цю проблему. В результаті знову програє і зганьбитися.

3. Акціонери ЮКОСа vs Путін.

По всьому світу в рахунок боргу Росії перед акціонерами ЮКОСа будуть заарештовувати російські активи. Путін за звичкою почне бикувати і грубіянити. Заарештують все, що можна, але він упреться і борг все одно не віддасть.

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