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Валерій Соловей
Валерій Соловей
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В 2019 году в России начнется революция

9.3тЧитати матеріал російською

Масштабный политический кризис начнется в конце 2019 года, он продлится 2-3 года и закончится отстранением действующего режима от власти и переучреждением России.

Страна замерла в ожидании очень серьезных политических изменений; люди чувствуют предстоящие грозные события, и "ведут себя как животные перед землетрясением"; россиянам предстоит пережить 3 очень тяжелых года.

В стране назревает революционная ситуация, вызванная неадекватностью и непрофессионализмом находящейся у власти правящей группировки; в сознании россиян произошел сдвиг, который уже носит необратимый характер. Конфликт между властью и населением запрограммирован в самой структуре ситуации.

Новини
В России начался необратимый процесс

Масштабный политический кризис начнется в конце 2019 года, он продлится 2-3 года и закончится отстранением действующего режима от власти и переучреждением России.

Россиян ожидает 2-3 очень тяжелых года, после которых, впрочем, ситуация начнет меняться к лучшему. Несмотря на то, что грядущие события будут носить революционный характер – к гражданской войне, а также распаду России они не приведут. Прежде всего потому, что силовые структуры, как в 1917 году и в 1991 году, будут защищать не власть имущих, а самих себя.

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Автор
Валерій СоловейВалерій Соловей
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:rusmonitor.com
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
надежды юнашев пытають..
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Стельмах Михайло
Стельмах Михайло
В России революции быть не может . Бунт - да . Грабь награбленное единственная идея способная овладеть широкими массами . В России " царя " могут стрельнуть , удавить или попотчевать чаем только свои , из ближнего круга .
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Данилюк Юрій
Данилюк Юрій
Итоги правления ботоксного фюрера за 2018г на педерации. Усугубления демографической катастрофы. Данные Росстата : Естественная убыль населения по сравнению предыдущим годом возросла на 48%. Рост смертности увеличился на 0,2 (на 1000 чел.). Рост рождаемости за тот же год уменьшился на 0.5 (на 1000чел.). Четвертый год социальной рецессии. Отток инвестиций из России. Повышения пенсионного возраста. Продолжения санкций. Не допуск в ПАРЕ. Высылка дипломатов с многих стран мира. Провал и разоблачение разведывательных структур ГРУ. Солберецкий позор и циничная ложь повлекшая новые санкции. Взрыв на пилотируемом корабле «Союз МС-10» чудом не повлекший смерть астронавтов. Позорная «дырка» на другом МКС. Затопления плавучего дока вместе с авианосцем «Кузя». Разгром ЧВК Вагнер армией США в Сирии. Очередной нож в спину, сбит российский ИЛ-20 с 15 военными на борту. Обострение межнационального конфликтов на Северном Кавказе. Больше тысячи получили реальные сроки за лайки и репосты в соцсетях… И вишенка на торте, отречение РПЦ от церкви-матери и предоставление Константинополем Томоса ПЦУ. Слава кабаеву ведущему рашистскую педерацию к развалу.
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