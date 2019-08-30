Зірвалося в останній момент? Названа причина затримки обміну полоненими

Затримка в обміні полоненими між Росією і Україною відбувається з вини української сторони.

"Проблеми зараз тут, в Україні", – сказало з цього приводу джерело OBOZREVATEL.

За його словами, полонених українців "вже збиралися садити на літак", але в останній момент усе зірвалося.

"Не знаю, в чому справа. Думаю, в наявності прохання про помилування, але це припущення", – додало джерело.

Полонені українські моряки 24 Канал

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Службі безпеки України заявили про те, що обмін полоненими відбудеться не в п'ятницю, 30 серпня, як це очікувалося, а пізніше. В СБУ не стали називати конкретну дату, але запевнили, що процес іде "планово".

Нагадаємо, що повідомлення про активізацію процесу обміну почали з'являтися в різних джерелах увечері 29 серпня. Через це в аеропорту "Жуляни" (Київ) виник справжній ажіотаж – туди злетілася преса. Також стало відомо про виїзд до Києва родичів полонених. Проте вже з 10 години ранку 30 серпня почали з'являтися повідомлення протилежного змісту. Зокрема зазначалося, що рідні одного з українських військових моряків, яких повинні повернути на батьківщину в рамках українсько-російського обміну, повертаються додому, не доїхавши до Києва.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.