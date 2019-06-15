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"Утихомирюють диктатора": Каспаров попередив про небезпеку скасування санкцій проти РФ

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Європейський Союз зараз має проблеми зі збереженням режиму санкції проти Росії за анексію Криму і війну на Донбасі, бо потужні сили вимагають їх скасувати.

Це пов'язано не з успіхами російської дипломатії, а з успіхами пропутінських лобістів і агентури, які діють на Заході абсолютно відкрито і безкарно, написав в блозі на OBOZREVATEL опозиціонер Гаррі Каспаров.

"Через російські гроші західні політичні та бізнес лідери закривають очі на кричущі злочини путінського режиму. Лобісти вимагають скасувати санкції, а істеблішмент Німеччини націлений на максимальні вигоди від співпраці з Росією. Пропаганда не має там ніяких перешкод. Це дуже небезпечна тенденція, адже неминуче несе новий акт агресії. Ми не можемо умиротворяти диктатора, кидаючи йому одну-дві подачки. Добре, що у лобістів поки немає достатніх ресурсів пробити захисні органи Заходу", – сказав політик.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Крим.Реаліі

Через таку позицію ЄС, за словами Каспарова, не дивно, що російська делегація може незабаром повернутися в ПАРЄ. Це передбачувано, адже Росія платить внески, а багато правозахисних організацій відкрито лобіюють її повернення.

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"Це пов'язано з правами людини, мовляв, ми не можемо виключати Росію, адже тоді її громадяни втратять можливість звертатися до Страсбурзького суду. Це, звичайно, важливо, але позиція лукава. Росія здійснює міжнародні злочини і ігнорує свої ж зобов'язання. Чим швидше впаде путінський режим, тим більше шансів у росіян буде на правосуддя всередині своєї країни", – резюмував Каспаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЄС покарає Росію санкціями ще на рік через Крим.

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Теми
Російсько-український конфліктСанкції проти Росіїанексія КримуРосійська воєнна загроза
Особи
Гаррі КаспаровВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїсанкциивійна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А кто такой этот Каспаров?
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Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
Не мешайте Гаррику отрабатывать денюжку. Ему тоже надо семью кормить.
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Ещё раз своим примером показывает, что шахматы - это, как правило, комбинаторика, а не интеллект :)
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Пигин Макс:"ты считаешь себя интеллектуалом. " Ой Вы и мысли читаете?! "Хотя в твоих постах нет ничего кроме лозунгов и майданных шаблонов." Дык и хде же мне их взять-то милок! Серыя мы, пскопския, щи лаптем хлеба. Вы уж, барин, поимейте сострадание. Хорошо вам в России: кажный интеллектуал, постами зачитаешься. И ведь шо интересно, кажный пост друг от дружки отличается. Это ж не мои однотипные, как вы что-то назвали, ну енти... шаблоны вот. Россияне усё пишут честно, как оно есть. Ежели ихняя власть права, так и напишут, а ежели не права,... так чего зря бумагу марать! "Ты напрочь разучился самостоятельно мыслить". А шо, раньше-то рази умел?! "Ты превратился в жалкое существо, думающее, что умён и остроумен." Имейте снисхождения барин, откуда же нам ето всё уметь, чай не в России, где всё, шо делаицца так остроумно, шо обхохочешься!
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