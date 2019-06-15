"Утихомирюють диктатора": Каспаров попередив про небезпеку скасування санкцій проти РФ

Європейський Союз зараз має проблеми зі збереженням режиму санкції проти Росії за анексію Криму і війну на Донбасі, бо потужні сили вимагають їх скасувати.

Це пов'язано не з успіхами російської дипломатії, а з успіхами пропутінських лобістів і агентури, які діють на Заході абсолютно відкрито і безкарно, написав в блозі на OBOZREVATEL опозиціонер Гаррі Каспаров.

"Через російські гроші західні політичні та бізнес лідери закривають очі на кричущі злочини путінського режиму. Лобісти вимагають скасувати санкції, а істеблішмент Німеччини націлений на максимальні вигоди від співпраці з Росією. Пропаганда не має там ніяких перешкод. Це дуже небезпечна тенденція, адже неминуче несе новий акт агресії. Ми не можемо умиротворяти диктатора, кидаючи йому одну-дві подачки. Добре, що у лобістів поки немає достатніх ресурсів пробити захисні органи Заходу", – сказав політик.

Санкції проти Росії Крим.Реаліі

Через таку позицію ЄС, за словами Каспарова, не дивно, що російська делегація може незабаром повернутися в ПАРЄ. Це передбачувано, адже Росія платить внески, а багато правозахисних організацій відкрито лобіюють її повернення.

"Це пов'язано з правами людини, мовляв, ми не можемо виключати Росію, адже тоді її громадяни втратять можливість звертатися до Страсбурзького суду. Це, звичайно, важливо, але позиція лукава. Росія здійснює міжнародні злочини і ігнорує свої ж зобов'язання. Чим швидше впаде путінський режим, тим більше шансів у росіян буде на правосуддя всередині своєї країни", – резюмував Каспаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЄС покарає Росію санкціями ще на рік через Крим.

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