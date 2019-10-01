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1 жовтня • оновлено в 22:05
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"Успіх близький, як ніколи": Ілларіонов розкрив головну мету Путіна щодо України

8.7т Читати матеріал російською

Якщо президент Росії Володимир Путін поверне окупований Донбас Україні на своїх умовах, він досягне головної мети – управління всією державою.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав колишній радник глави РФ економіст Андрій Ілларіонов, відповідаючи на запитання про результат переговорів між Росією і Україною щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Володимир Путін і Донбас

Володимир Путін і Донбас

"Успішні переговори з Кремлем можливі лише в одному випадку – здача українських позицій на користь Росії. І Путін зараз як ніколи близький до своєї мети. Вона у нього за останні п'ять років не змінилася. Донбас він збирається всучити, щоб отримати інструмент для управління всією Україною. Тут все настільки прозоро, що навіть незручно обговорювати", – впевнений він.

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Украина может капитулировать в ближайшие дни

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня у Мінську відбудеться чергова зустріч Тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі. Окрім питання про розведення сил і техніки від лінії зіткнення, а також обміну полоненими, говоритимуть і про імплементацію "формули Штайнмаєра".

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Андрій Ілларіонов
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Новини Росії ДНР Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу
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Комментарии на сайте не модерированы
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Если 3-милионный Донбасс способен управлять Украиной, то что такое та Украина?
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филипп филипыч
филипп филипыч
слушайте тут с какой ни глянь стороны а все по плану путина делается. война идет - гибнут украинцы - план путина, война закончится - донбасс в украине опять план путина. майдановцы что делать будете: какой из планов путина выполнять?))
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
БоХ - в помощь !, зачем ямы рыть, если вы великолепно сами справляетесь. За 5 лет создали брехливый пузырь, а теперь не знаете как из него выбраться.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Plotnikov Alex, опять другим ямы роешь ? Ну ка, погугли, что бывает в таких случаях ?
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