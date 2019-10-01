"Успіх близький, як ніколи": Ілларіонов розкрив головну мету Путіна щодо України

Якщо президент Росії Володимир Путін поверне окупований Донбас Україні на своїх умовах, він досягне головної мети – управління всією державою.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав колишній радник глави РФ економіст Андрій Ілларіонов, відповідаючи на запитання про результат переговорів між Росією і Україною щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Володимир Путін і Донбас

"Успішні переговори з Кремлем можливі лише в одному випадку – здача українських позицій на користь Росії. І Путін зараз як ніколи близький до своєї мети. Вона у нього за останні п'ять років не змінилася. Донбас він збирається всучити, щоб отримати інструмент для управління всією Україною. Тут все настільки прозоро, що навіть незручно обговорювати", – впевнений він.

Новини Украина может капитулировать в ближайшие дни

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня у Мінську відбудеться чергова зустріч Тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі. Окрім питання про розведення сил і техніки від лінії зіткнення, а також обміну полоненими, говоритимуть і про імплементацію "формули Штайнмаєра".

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