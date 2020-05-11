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11 травня • оновлено в 18:20
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Усі на роботу: в розпал пандемії Путін оголосив про пом'якшення заходів у Росії

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З 12 травня в Росії закінчується період неробочих днів, введений у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Про це заявив президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до народу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Путін оголосив про пом'якшення карантину в РФ

Володимир Путін оголосив про пом'якшення карантину в РФ

"Сьогодні закінчується період неробочих днів, в цілому він тривав більше 6 тижнів. Це дозволило сповільнити поширення епідемії", – сказав він.

Путін зазначив, що ситуація в країні дозволяє перейти до етапу поступового зняття обмежень.

За його словами, з 12 травня всюди, де це можливо, треба відкрити будівництва, відновити видобуток корисних копалин та інших базових галузей економіки.

Вихід із самоізоляції повинен проходити при дотриманні всіх санітарних вимог. При цьому режим підвищеної безпеки буде збережений для людей старше 65 років і людей з хронічними захворюваннями.

"Рідні мої, розумію, як вам нелегко бути вдома. Потрібно ще трохи потерпіти. Режим обмежень зберігається, тому що ми за вас переживаємо", – звернувся Путін до літніх людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня Росія вийшла на третє місце в світі за рівнем поширення коронавірусу, обігнавши Італію та Великобританію.

Всього в країні зареєстровано 221 344 випадки зараження COVID-19, при цьому 11 656 з них – тільки за останню добу.

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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Правильно, мало выпилил срусских, работай вова работай
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Анисимова Светлана
Анисимова Светлана
Ну да, на работу...Только украине это не светит, работы то нет.Вон Польша плачет без рабов с незалежной, скоро огородами на польские поля ползти будут
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Анисимова Светлана, чурка кокошная,арбайтен-ссарь приказал!
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Сокол Николай
Сокол Николай
"Родные мои, ...". Примерно так в 41-м году к народу обратился тиран... Он произнёс: "Братья и сёстры..." Это было, когда вермахт стоял в тридцати километрах от Москвы... Спираль истории...
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