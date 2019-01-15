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''Усе з газет і журналів'': у Кремлі визнали "архаїчність" Путіна

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Президент Росії Володимир Путін не користується мобільним телефоном, а всі новини дізнається із газет і журналів.

Про це розповів спікер глави РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю "АіФ". "А як раніше без телефону обходилися? Дійсно, глава держави не може мати смартфон, тому що це означає, що людина погоджується на повну прозорість", – підкреслив він.

Водночас Пєсков запевнив, що Путін нібито постійно в курсі всіх подій.

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Володимир Путін

Володимир Путін

"КП"

"У Кремлі і Ново-Огарьово у президента на столі або в приймальні є практично повний набір газет і журналів. Він багато що з цього читає. Читає і в літаку, оскільки для нього це фактично ще один дім. Не цурається він і інтернету, сам дивиться там новини", – розповів спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пєсков розповів про зарплату Путіна і те, чи користується він готівкою.

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Особи
Володимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
Росія
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