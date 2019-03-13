"Усе для неї роблю!" Мати дівчинки-мауглі з РФ шокувала зізнаннями

Мати 5-річної дівчинки-мауглі, знайденої в Москві, Ірина Геращенко в суді стверджувала, що переживає за свою дочку і має намір за неї боротися.

Відео із залу розмістили у мережі місцеві ЗМІ. Жінку, зокрема, запитали, чи вважає вона себе хорошою мамою.

"Я п'ять з половиною років виховую дитину сама і все для неї роблю. Я буду боротися за свою дочку", – відповіла вона.

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При цьому Ірина стверджує, що її дитина вміє спілкуватися і вона не в курсі, що насправді сталося тоді в її квартирі.

Мати дівчинки-мауглі Скріншот з відео

Причому, сусіди розказують, що мама дівчинки-мауглі була активісткою у будинку, допомагала Раді будинку роздруковувати документи, щорічно багато років була Снігуронькою на дитячих святах. Вона нібито любила чистоту: часто мила підлогу на поверсі і біля ліфта.

- Ви вважаєте, що ви хороша мати?

- Я п'ять з половиною років виховую дитину одна і все для неї роблю. Я буду боротися за свою дочку.

Ірина Гаращенко, мати дівчинки-мауглі, розповідає в залі суду, як вона переживає за свою дитину pic.twitter.com/GCOiVPCXdS - НТВ (@ntvru) 12 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лікарні фахівці провели обстеження дикої дівчинки, яку знайшли у заваленій сміттям квартирі в Москві. 5-річна Ліда знаходиться у стані середньої тяжкості, як оцінюють лікарі, але її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

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