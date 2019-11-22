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22 листопада • оновлено в 12:24
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Олександр Невзоров
Олександр Невзоров
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Унитазы победы

1.8т
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Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях -торжественно возвращены. НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана (8штук). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом.

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В ближайшее время унитазы вероятно появятся в оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней, обвиты победными лентами и украшеные лавром. И это правильно. Большой трофей великой войны и должен быть представлен сдержано, но достойно.

Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юноармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на большем ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножью Мавзолея.

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Автор
Олександр Невзоров Олександр Невзоров
Теми
Російсько-український конфлікт Загострення в Азовському морі
Місце
Росія
Теги
Керченська протока Новини Росії
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Смотри, Сашка, договоришься - штраф придется платить за клевету, а то чего и потяжелее впаяют и не посмотрят, что ты звезда "600 секунд". ))))))))))))))))))))))))))
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Их пограничники арестовывали , флот в этом не участвовал . Глупая лошадь опять села в лужу и за ржала .
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і куди і шо
і куди і шо
Эй!!! Приурковатые из рашастана... что ответите? Невзоров ваш. Только то что он у вас дурак -не пройдет...
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