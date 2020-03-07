Долгая история Украины, как бы она ни складывалась, не имела одного важнейшего компонента, который бы демонстрировал факт начала самосознания как такового. Наверное, это – глубинный процесс, который очень трудно создать искусственным путем. Это нечто вызревающее внутри того, что становится народом и наконец – заявляет о себе прямым и непосредственным образом.

Думаю, что на Московии это прекрасно понимают, поскольку Империя обязана чувствовать вызревание этой сущности и уничтожать ее быстро и жестоко, поскольку допустив проявление этой сущности, империя прекращает быть таковой. Сам этот факт говорит о том, что имперский иммунитет утрачен и в лучшем случае, империю следует укреплять в других границах, исключая территорию, на которой возникло это явление.

Это подобно джину, выпущенному из бутылки. Вроде бы только что империя понимала, что это такое и что это надо уничтожать, но это понимали наблюдательные и знающие люди, а массы этого не видели и не были отравлены самой возможностью созерцать центробежные процессы живьем.

И уже не важно, послужит это кому-то примером или нет, ведь когда пример есть, то в определенных обстоятельствах он безусловно будет использован, пускай не сегодня, а завтра, когда империя будет чувствовать себя не очень хорошо и болезненная слабость будет сковывать движения ее членов.

Собственно говоря, речь идет о переходе количества в качество. На примере Украины это выглядит так. На протяжении столетий колониальной оккупации Украина генерировала мыслителей, писателей и общественно-политических деятелей, которые несли украинскую идею, как некий факел, который освещал возможный путь, но не мог поджечь критическую массу украинства, которое придало бы этому процессу необратимый характер.

И вот что интересно, империя была настолько дряхлой, что развалилась не столько потому, что в различных ее колониях поднялось настолько сильное центробежное движение, что ее разорвало на куски, а просто потому, что ее дряхлость просто не могла удержать эти колонии.

В подтверждение этого тезиса можно привести объективный факт. Совок развалился не по каким-то национальным межам и не в тех местах, куда достигало национальное самосознание проснувшегося народа, а по административным границам бывших республик.

Естественные центробежные процессы действовали бы иначе и как минимум, РФ не осталась бы в своих границах, но духу хватило только у Ичкерии, которая пошла за национальным лидером, а теперь уже и героем – Джохаром Дудаевым и тот импульс, который он придал своей стране, не угас даже и сейчас. Да, Путину удалось купить часть чеченской знати, но по факту, Чечня – не вернулась в качестве колонии, да и вообще, возврат Чечни – спорная тема. Москва откупается от Чечни такими суммами, что можно поспорить о том, как называть эту республику, но это – точно не колония.

Что касается Украины, то по случаю отвалившись от метрополии, она просто дрейфовала в орбите этой метрополии, далеко от нее не отходя и почти всегда – повторяя ее маневры. То есть, произошло удивительное событие, население Украины не было готово к выходу из империи, а Украина уже вышла.

То есть, телега оказалась впереди лошади. Не удивительно, что сохраняя такое странное положение и не сигнализируя бывшей митрополии о своем окончательном исходе, Украина постоянно пребывала под угрозой реинтеграции в качестве колонии.

И вот когда метрополия окрепла, она решила сделать то, что считала необходимым и целесообразным – вернуть свою бывшую колонию, которая выглядела доступной и покорной. И надо сказать откровенно, если бы Москва не полезла нахрапом, военной силой, а стадами клоунов, арлекинов и шутов, то еще трудно сказать, чем бы все закончилось. Но одной из главных черт путина является нетерпеливость. Он решил все обстряпать по-быстрому и случилось то, что случилось.

Поступив таким образом, агрессор запустил цепную реакцию, которая запустила глубинные, центробежные процессы и они приобрели необратимый характер. Вот сейчас мы смотрим на огромное количество московских холуев и проституток у власти и думаем, что все пропало. А ничего подобного! И что самое главное, в Москве это уже тоже давно поняли, хоть и стараются не подавать виду.

Рубикон был перейден в тот момент, когда вслух были названы свои герои и свои предатели. Причем, сделано это было настолько громко, что уже не важно, кто и как пытается это заглушить. Все, процесс пошел и теперь он живет своей жизнью. Случилось то, чего в Украине не было триста лет. Наконец-то сформировалась и проявилась та самая сущность, которая безусловно является точкой сборки или ядром народа.

Не важно, что сейчас мы наблюдаем откат этой волны, такое должно было произойти и оно происходит перед накатом новой волны. Более высокой и мощной. Те, кто этого не понял и сейчас пытается пресмыкаться перед записными изменниками и явными путинскими агентами, очень скоро будут делать большие, круглые глаза и рассказывать, что то были не они или они искренне не знали, с кем связались. Более того, они будут рвать на себе нижнее белье и кричать: "Дайте мне изменника, я его своими руками…!"

Все те, кто решил, что эта власть надолго или что она будет иметь преемственность, надо десять раз подумать о том, что и когда будет после нее. Опытные люди уже сейчас потихоньку стелят соломку.

Именно сегодня важно внимательно смотреть по сторонам, чтобы ничего не забыть. Чтобы различные "славики" снова не стрыбали по сцене с флагом и имитировали патриотов, а публика этому верила. Вот все они сейчас раскрыли свою сущность и возможно, именно для этого и проигрывается эта мистерия, которая напоминает библейское мероприятие, известное как "отделение зерен от плевел". Вот это все сейчас разделяется настолько четко, что ни при какой другой ситуации это не было бы настолько очевидно.

Ну а тем, кто сейчас только крепче сжал в руках масленку, стоя посреди своего огорода и раздумывая над извечным вопросом "Быть или не быть", надо подумать еще вот о чем. На самом деле, шесть лет назад начался крупный и неотвратимый процесс становления нации. Он происходит исключительно в горниле войны и вот такой борьбы, которую мы имеем прямо сейчас, когда враг зашел через опрометчиво оставленную открытой калитку в огороде. Хотя – и это наука! Не оставляй калитку без присмотра, никогда. Лучше открыть перед другом, чем потом вылавливать врага, который через нее проник.

И еще, пожалуй – самое главное. За долгое время нашей истории никому из наших великих предков не удалось разбудить дремлющую душу народа, но теперь она безусловно проснулась и объявила о том, что сон закончился. В Москве это четко знают. Так вот, очень многие из тех, кто носил известные всем имена: Бандера, Петлюра, Мазепа и многие другие, отдали бы все, чтобы жить в это время и видеть проснувшийся народ. А власть – никуда уже не денется. Это – дело техники. Главное уже случилось.

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