Сегодня кто-то непрямыми методами пытается нам доказать, что Украина в тесной связке с РФ - это первично. Это ни фига не первично - мы книги писали, когда России еще не существовало. Все, что нам навязали с тех пор - лишнее, и не наше. И нет никакой ценности в "общей истории" и "братских народах", когда кто-то всегда выполнял грязную работу нашими же руками. Воевал нашими руками, восстанавливал Союз нашими руками, наполнял музеи нашими ценностями и нашими мозгами пользовался, присваивая себе заслуги.

Сегодня кто-то показывает нам пример, что можно быть дурачком и при этом быть властью - чушь это. Нельзя. Надолго и с перспективами - нельзя, потому что дурачки никогда не создавали государства и не возводили высокие стены.

Сегодня кто-то приучает нас к мысли, что настоящие мужчины и настоящие женщины могут быть вот такими, в стиле зеленого "диско" - нет. Не могут. Мир удерживает на ногах классика. Та самая, которая "не убей", "не укради", "защити ближнего". Все остальное мир разрушает.

Можно, я вместо нашего президента выскажу "ноту протеста" по поводу внешнего вида наших кораблей, в которых сняли все, вплоть до унитазов? Мне - обидно. И я негодую. Наш "гарант" - видимо нет. Потому что критерии "нормальности" у нас разные.

Кто-то вбивает в наше сознание, что мужчины в Украине теперь "аполитичные", либо за мир и дружбу с убийцей, либо слабые и заискивающие перед агрессором. А если ты защищаешь свою страну и свои идеалы - то ты "националист проклятый". Вот так: либо модный "за мир", либо националист. Что, вот так дальше и пойдем? Так дальше детей воспитывать будем? Когда нам пример показывают, что если на тебя напали, то не защищайся. Отступай. Отводи свои войска - желательно на минные поля, зимой. Глотай молча свои ограбленные корабли, вплоть до унитазов...

Нет. Мир удерживает классика. И мужество. И истины, старые как мир. Дурачки - долго не правят, нашему полгода хватило, чтобы его начала ненавидеть как минимум половина из его пресловутых "73%". И не задержится у нас мода на слабость. И на подлость. И на капитуляцию.

Кто-то пытается уверить нас, что нам так и суждено было - проиграть, и нечего было вообще в окопы соваться. Да нет, "дорогие". Не суждено. История нередко циклична, а у нас теперь миллионы тех, кто был сильным - и стал еще сильнее. Сталь закалилась.

Для чего-то же это нужно было?

Ну а злых гениев, имеющих карманных президентов, карма настигает не рано, так поздно. Это не самый умный олигарх в мире - и не таких обламывали.

Пусть слабое утешение - но однажды Путина не станет. И Коломойского тоже. Думаете, при этом у Украины закончится порох?)))

У Украины он никогда не закончится).

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