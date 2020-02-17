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17 лютого • оновлено в 11:55
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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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Украинцы должны извиниться перед оккупантами? За что?

6.5т
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Сивохо для возвращения ОРДЛО призвал украинцев "научиться просить прощения".

А ну-ка, граждане украинцы, быстренько всем извиняться перед оккупантами за то, что на вас напали, убили уже более 14 тысяч, десятки тысяч сделали калеками, лишили дома и оставили сиротами детей! Это вам сам советник секретаря СНБО рекомендует.

Новини
Россия уверена, что сможет договориться с Украиной

А потом все бегом назад - с Россией дружить. Побаловались с независимостью, и айда обратно, в состав недоимперии.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Донбас Новини Донбасу
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
тільки не в зграю недоімперіїї а в раби
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Wick John
Wick John
kiy Valeriy, укро свиньи всегда были рабами такими и останутся
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