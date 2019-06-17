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"Українці – росіяни, які стали ворогами": улюблена газета Путіна видала новий історичний фейк

8.4тЧитати матеріал російською

У Росії заявили, що росіяни і українці історично завжди були одним народом, який пізніше перетворився у ворогів.

Про це сказано в матеріалі "Комсомольської правди". Також, опитані виданням експерти стверджують, що слова "Україна" нібито не було у словнику, випущеному Академією наук СРСР.

"Ми можемо взяти тритомник "Возз'єднання України з Росією", випущений Академією наук СРСР до 300-річчя Переяславської ради, і виявимо, що слова "Україна" там взагалі немає! Крім сучасного заголовку. Ні в польському, ні в російській, ні малоросійському масиві документів це слово не зустрічається", - заявив історик і публіцист Єгор Холмогоров.

При цьому старший науковий співробітник Інституту російської історії Андрій Марчуков заявляє, що в ті часи там жив єдиний "російський народ".

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"Де б він не жив тоді - в Києві, Галичі, Володимирі-на-Клязьмі, Москві або Вітебську, - народ цей був єдиний - культурою, вірою і самосвідомістю", - вважає він.

На думку видання, незаперечним свідченням єдності народу є "Повість временних літ" XIII століття.

"Українці – росіяни, які стали ворогами": улюблена газета Путіна видала новий історичний фейк

"Ось тільки у літописі є два списки, дві версії - "Лаврентьєвська" та "Іпатіївська". Одна з півночі - з суздальських земель, інша - з місць, що називаються зараз Західною Україною. Можливо, це перше матеріальне свідчення початку поділу народу", - сказано в статті.

Пропагандисти називают Україну частиною Древньої Русі, яка нібито лише через багато століть стала себе так називати.

"Поділ Київської Русі на частини, одна з яких через багато століть назве себе Україною, це історія про "доброго" слідчого і "злого". "Злому" не віриш підсвідомо. Північна Русь бачила в монголо-татарській ярмі тільки жорстоких і жадібних завойовників і вважала, що рано чи пізно, але переробить цю агресивну біомасу самостійно - приручить або знищить. Західна Русь, навпаки, намагалася знайти заступників серед третіх осіб, довірилася "доброзичливцям" в овечих шкурах і заплатила за це собою. Іншої ціни не було", - сказано в матеріалі.

Пропагандисти заявляють, що Україна не змогла повернути свою національну ідентичність.

"А ось свою національну ідентичність повернути назад виявилося неможливо - немає такої кнопки в Історії. А ось кнопка "манкурт" є - червона, стирчить на самому видному місці. І кнопки "заздрість" і "самобутність" поруч... Жорстокий урок, який уже багато століть продовжує вчити Україна. Дзвінка поки не було. "Дзвінок - для вчителя", - сказано в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з опитуваннями "Левада-центру", одним з головних ворогів росіяни вважають Україну.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
РосіяУкраїна
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коршун федот
коршун федот
• До 1721 года официально употреблялось только название «Москва» или «Московское государство». До этого времени официально не было России, якобы наследницы Руси. Потому, что до того времени московиты еще не успели украсть ни имя, ни историю Руси. • Потом сознательно имя московского государства изменили. В 1721 году Московское царство захватило земли Руси, имя Руси и историю Руси. Сделали ребрендинг, что называется: украли название Русь и превратили его в Россию. • Это название не народное. Оно искусственное. • Но именно с этого началось мифотворчество Великой России или Великороссии. Не прошло и 100 лет как Россию-Московию стали называть истинной Русью. Московитов стали называть русскими или великоросами. • Русины-украинцы вдруг стали «малороссами».©
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3
1
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
коршун федот, да,это правда..Хочу еще добавить,что во времена позднего средневековья Запад называл россию "зырянами "и "татарией". .
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1
0
Белый господин
Белый господин
коршун федот, для дураков написано же. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Какая еще древняя русь?! Это придумали свинорусы. Была Киевская Русь. А мацквы и в помине небыло. Украли чужую историю и манипулируют. Братья хуевы
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Белый господин
Белый господин
Поросёнков Петя, а еще были Суздальские, Владимирские и еще какие-то. Как историкам именовать удобно, так и называли.
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1
1
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Себостьян Прейро, сразу видно тупорылого потомка польско-австрийского быдла:государства под названием "Киевская Русь" не существовало никогда, этот термин появился только в XIX веке как обозначение исторического периода, когда столица была в Киеве.
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2
1
коршун федот
коршун федот
«Чудь и чудь кругом – Россия – это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды. Колыбель Московии — кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов . Политика России продолжала политику Орды, а не политику Руси. Московия (будущая Россия) была правопреемницей не Руси, а Золотой Орды." «Секретная дипломатия XVIII века». Marx Karl. Secret diplomatic history of eigtheen century. London, 1899
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