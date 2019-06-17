"Українці – росіяни, які стали ворогами": улюблена газета Путіна видала новий історичний фейк

У Росії заявили, що росіяни і українці історично завжди були одним народом, який пізніше перетворився у ворогів.

Про це сказано в матеріалі "Комсомольської правди". Також, опитані виданням експерти стверджують, що слова "Україна" нібито не було у словнику, випущеному Академією наук СРСР.

"Ми можемо взяти тритомник "Возз'єднання України з Росією", випущений Академією наук СРСР до 300-річчя Переяславської ради, і виявимо, що слова "Україна" там взагалі немає! Крім сучасного заголовку. Ні в польському, ні в російській, ні малоросійському масиві документів це слово не зустрічається", - заявив історик і публіцист Єгор Холмогоров.

При цьому старший науковий співробітник Інституту російської історії Андрій Марчуков заявляє, що в ті часи там жив єдиний "російський народ".

"Де б він не жив тоді - в Києві, Галичі, Володимирі-на-Клязьмі, Москві або Вітебську, - народ цей був єдиний - культурою, вірою і самосвідомістю", - вважає він.

На думку видання, незаперечним свідченням єдності народу є "Повість временних літ" XIII століття.

"Ось тільки у літописі є два списки, дві версії - "Лаврентьєвська" та "Іпатіївська". Одна з півночі - з суздальських земель, інша - з місць, що називаються зараз Західною Україною. Можливо, це перше матеріальне свідчення початку поділу народу", - сказано в статті.

Пропагандисти називают Україну частиною Древньої Русі, яка нібито лише через багато століть стала себе так називати.

"Поділ Київської Русі на частини, одна з яких через багато століть назве себе Україною, це історія про "доброго" слідчого і "злого". "Злому" не віриш підсвідомо. Північна Русь бачила в монголо-татарській ярмі тільки жорстоких і жадібних завойовників і вважала, що рано чи пізно, але переробить цю агресивну біомасу самостійно - приручить або знищить. Західна Русь, навпаки, намагалася знайти заступників серед третіх осіб, довірилася "доброзичливцям" в овечих шкурах і заплатила за це собою. Іншої ціни не було", - сказано в матеріалі.

Пропагандисти заявляють, що Україна не змогла повернути свою національну ідентичність.

"А ось свою національну ідентичність повернути назад виявилося неможливо - немає такої кнопки в Історії. А ось кнопка "манкурт" є - червона, стирчить на самому видному місці. І кнопки "заздрість" і "самобутність" поруч... Жорстокий урок, який уже багато століть продовжує вчити Україна. Дзвінка поки не було. "Дзвінок - для вчителя", - сказано в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з опитуваннями "Левада-центру", одним з головних ворогів росіяни вважають Україну.

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