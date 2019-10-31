"Не гавкай!" У Соловйова влаштували показушну бійку українців: відео

Українські політологи Василь Вакаров і Олександр Семченко побилися в студії програми топпропагандиста Росії Володимир Соловйова.

Підтверджувальне відео опублікував у Twitter сам рупор Кремля (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що експерти почали з'ясовувати стосунки під час рекламної паузи. "Ти диви, гавкає він. Ще раз гавкнеш, ніс розіб'ю", – крикнув Семченко пособнику російської пропаганди Вакарову і накинувся на колегу. Той також відповів кулаками.

Українці побилися в студії Соловйова Скріншот з відео

"Ви обидва у мене в гостях, ану припиніть!" – награно втрутився в конфлікт Соловйов, покликавши на підмогу охорону.

"Я його зараз вирублю", – почулося у відповідь від одного з політологів.

Користувачі бурхливо відреагували на бійку, звернувши увагу, що Соловйов спеціально створює в студії подібні ситуації, намагаючись залучити глядачів.

"Якщо не секрет, скільки коштують ці ваші "українські експерти?", "Клоуни відпрацьовують копійку", "Шоу за гроші влаштували", "Який глядач, така і передача"," Ага, віримо", – написали в коментарях.

ЕКСКЛЮЗИВ



Вчора в студії Вечори було жарко. У перерві довелося рознімати Вакарова і Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm - Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов вигнав з ефіру експертів, які влаштували бійку в студії через Україну.

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