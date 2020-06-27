Россияне разочаровались во Владимире Путине. Политтехнологи пытаются спасти имидж президента РФ, как "сильного и властного руководителя", но их усилия тщетны. По данным опроса "Левада-Центр", который прошел в феврале 2020 года, 49% россиян считают, что стране нужна сильная рука. Но 67-летний Владимир Путин все меньше подходит на эту роль, и доверие россиян падает, что фиксируют опросы как "Левада-Центр", так и ВЦИОМ.

Россияне уверены в подтасовках

25 июня стартовало всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ, которое продлится целую неделю — до 1 июля. Внесение изменений в Основной закон сопровождалось спешкой и нарушениями, недопустимыми в демократических государствах, но если раньше эксперты говорили о конституционной реформе, как о трагедии для страны и граждан, то сейчас происходящее напоминает фарс.

Россияне не верят, что голосование по поправкам к Конституции РФ будет идти по закону. Это подтверждают результаты опросов, в том числе лояльного к Владимиру Путину ВЦИОМ. В частности, ВЦИОМ провел опрос, который показал, что только 42% россиян считает будущие результаты голосования по поправкам к Конституции РФ достоверными, а 49% респондентов уверены в подтасовках.

Как люди скажут, так и будет

Если уже заговорили об опросах, все они говорят об одном — у россиян не осталось доверия Владимиру Путину несмотря на то, что им 20 лет внушают мысль: "Кто, если не он?" Кремль планировал поднять рейтинг через военный парад на Красной площади и праздничный салют 24 июня, но граждане увидели на трибуне усталого и раздраженного 67-летнего старика, который живет прошлым, а не лидера нации. Социологи отмечают, среди россиян растет запрос на миролюбие и бесконфликтность в отношениях с другими странами. Вопросы самоутверждения России как великой державы отходят на второй план, в то время как Кремль предлагает и дальше жить по нарративам "холодной войны". По скромным оценкам, военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обошелся налогоплательщикам не меньше, чем в 1 млрд. руб., но оставил горькое послевкусие.

В Кремле все-таки рассчитывают на то, что россияне выберут синицу в руке, а не журавля в небе. Зачем гражданам РФ демократические ценности и сменяемость власти, если, сказав "за" поправкам к Конституции РФ, они гарантированно получат индексацию пенсий и минимальную оплату труда не ниже размера прожиточного минимума. Поправок много, но в бюллетене всего один вопрос: "Одобряете ли вы изменения в Конституцию РФ?" Но даже если граждане выберут журавля, не страшно, ведь злые языки говорят, что все решено — бюллетени с явкой в 55–65% подписаны, в них указано 70–80% "за", а то, что сейчас происходит — не совсем красивая (избирательные участки работают на пеньках, пустырях и просто в поле), но дорогая картинка. Просто президент РФ опрометчиво сказал: "Как люди скажут, так и будет", и теперь ЦИК РФ приходится отдуваться.

Украинцы на подстраховке

Однако, в Кремле решили подстраховываться, и не обошлось тут без Украины. Стало известно, что в РФ планируют привлечь жителей отдельных оккупированных районов Луганской и Донецкой областей к голосованию по поправкам к Конституции ФР. Их решили в тихую привезти в Ростовскую область на 12 предвыборных участков — чиновников на местах уже уведомили о порядке голосования. Основной поток голосующих в нарушение Минских соглашений и международного права будут привлекать к голосованию прямо на местах. России не привыкать проводить голосование под дулом автоматов, благо опыт есть. В 2014 году референдум о статусе Крыма также проходил в присутствии зеленых человечков и военной техники оккупантов.

Подобными действиями Кремль планирует устранить сразу несколько проблем. Во-первых, инфильтрировать псевдореспублики в "конструкцию" РФ, административно-территориальное устройство которой претерпит значительные изменения после внесения поправок в Конституцию РФ. Напомним, еще в 2019 году Кремль начал активную подготовку после обращений Пушилина и Плотницкого с просьбой о присоединении к России. В Госдуме РФ было начат процесс обсуждения изменений, ведь по мнению российских депутатов, национально-территориальное деление современной РФ является неудачным наследием советских времен и требует корректировки. Об этом, кстати, на днях недвусмысленно заявил Владимир Путин: "Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!"

Во-вторых, Россия получит возможность легитимировать в самой РФ политику паспортизации на оккупированных украинских территориях в связи с фактическим вхождением псевдореспублик в состав "Единой России". В-третьих, если не получится "провернуть финт" со скорым вхождением в РФ, то может получиться выторговать у Киева изменения в особом статусе, с фактической префектурой в Москве.

Хороший план, если бы не одно "но". Все это — еще одно публичное признание нарушения территориальной целостности украинских территорий и факта оккупации, которое Украина с успехом будет использовать в международных судах против страны-агрессора.