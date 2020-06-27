МоваЯзык

Топтеми:

Украинцев заставят голосовать за "обнуление" Путина

Лілія Корнілова
Лілія Корнілова
Новини Росії
3,8 т.
Украинцев заставят голосовать за 'обнуление' Путина

Россияне разочаровались во Владимире Путине. Политтехнологи пытаются спасти имидж президента РФ, как "сильного и властного руководителя", но их усилия тщетны. По данным опроса "Левада-Центр", который прошел в феврале 2020 года, 49% россиян считают, что стране нужна сильная рука. Но 67-летний Владимир Путин все меньше подходит на эту роль, и доверие россиян падает, что фиксируют опросы как "Левада-Центр", так и ВЦИОМ.

Россияне уверены в подтасовках

25 июня стартовало всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ, которое продлится целую неделю — до 1 июля. Внесение изменений в Основной закон сопровождалось спешкой и нарушениями, недопустимыми в демократических государствах, но если раньше эксперты говорили о конституционной реформе, как о трагедии для страны и граждан, то сейчас происходящее напоминает фарс.

Россияне не верят, что голосование по поправкам к Конституции РФ будет идти по закону. Это подтверждают результаты опросов, в том числе лояльного к Владимиру Путину ВЦИОМ. В частности, ВЦИОМ провел опрос, который показал, что только 42% россиян считает будущие результаты голосования по поправкам к Конституции РФ достоверными, а 49% респондентов уверены в подтасовках.

Как люди скажут, так и будет

Если уже заговорили об опросах, все они говорят об одном — у россиян не осталось доверия Владимиру Путину несмотря на то, что им 20 лет внушают мысль: "Кто, если не он?" Кремль планировал поднять рейтинг через военный парад на Красной площади и праздничный салют 24 июня, но граждане увидели на трибуне усталого и раздраженного 67-летнего старика, который живет прошлым, а не лидера нации. Социологи отмечают, среди россиян растет запрос на миролюбие и бесконфликтность в отношениях с другими странами. Вопросы самоутверждения России как великой державы отходят на второй план, в то время как Кремль предлагает и дальше жить по нарративам "холодной войны". По скромным оценкам, военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обошелся налогоплательщикам не меньше, чем в 1 млрд. руб., но оставил горькое послевкусие.

В Кремле все-таки рассчитывают на то, что россияне выберут синицу в руке, а не журавля в небе. Зачем гражданам РФ демократические ценности и сменяемость власти, если, сказав "за" поправкам к Конституции РФ, они гарантированно получат индексацию пенсий и минимальную оплату труда не ниже размера прожиточного минимума. Поправок много, но в бюллетене всего один вопрос: "Одобряете ли вы изменения в Конституцию РФ?" Но даже если граждане выберут журавля, не страшно, ведь злые языки говорят, что все решено — бюллетени с явкой в 55–65% подписаны, в них указано 70–80% "за", а то, что сейчас происходит — не совсем красивая (избирательные участки работают на пеньках, пустырях и просто в поле), но дорогая картинка. Просто президент РФ опрометчиво сказал: "Как люди скажут, так и будет", и теперь ЦИК РФ приходится отдуваться.

Украинцы на подстраховке

Однако, в Кремле решили подстраховываться, и не обошлось тут без Украины. Стало известно, что в РФ планируют привлечь жителей отдельных оккупированных районов Луганской и Донецкой областей к голосованию по поправкам к Конституции ФР. Их решили в тихую привезти в Ростовскую область на 12 предвыборных участков — чиновников на местах уже уведомили о порядке голосования. Основной поток голосующих в нарушение Минских соглашений и международного права будут привлекать к голосованию прямо на местах. России не привыкать проводить голосование под дулом автоматов, благо опыт есть. В 2014 году референдум о статусе Крыма также проходил в присутствии зеленых человечков и военной техники оккупантов.

Подобными действиями Кремль планирует устранить сразу несколько проблем. Во-первых, инфильтрировать псевдореспублики в "конструкцию" РФ, административно-территориальное устройство которой претерпит значительные изменения после внесения поправок в Конституцию РФ. Напомним, еще в 2019 году Кремль начал активную подготовку после обращений Пушилина и Плотницкого с просьбой о присоединении к России. В Госдуме РФ было начат процесс обсуждения изменений, ведь по мнению российских депутатов, национально-территориальное деление современной РФ является неудачным наследием советских времен и требует корректировки. Об этом, кстати, на днях недвусмысленно заявил Владимир Путин: "Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!"

Во-вторых, Россия получит возможность легитимировать в самой РФ политику паспортизации на оккупированных украинских территориях в связи с фактическим вхождением псевдореспублик в состав "Единой России". В-третьих, если не получится "провернуть финт" со скорым вхождением в РФ, то может получиться выторговать у Киева изменения в особом статусе, с фактической префектурой в Москве.

Хороший план, если бы не одно "но". Все это — еще одно публичное признание нарушения территориальной целостности украинских территорий и факта оккупации, которое Украина с успехом будет использовать в международных судах против страны-агрессора.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

РосіяВолодимир Путін
Поділитися в Facebook
  2. Новини Росії