Український поштовий сервіс META внесли до бази "пособників" спецслужб Росії

Тимур Григоренко Новини Росії 11:46, 26.05.2020 Оновлено: 12:12, 26.05.2020

Український поштовий сервіс пошукача МЕТА (webmail.meta.ua) внесли в російський реєстр, зобов'язавши надавати дані Роскомнадзору та ФСБ Росії.

Як повідомляє "РосКомСвобода", МЕТА став першим українським інтернет-ресурсом, який опинився в базі організаторів поширення інформації (ОПІ).

Зазначається, що сайти, зареєстровані Роскомнадзором як ОПІ, зобов'язані збирати, зберігати та надавати відомості про дії користувачів на своєму ресурсі уповноваженим російським держорганам.

МЕТА внесли в російський реєстр
Скриншот

Наприклад, ФСБ може запросити особисті дані користувача адресної книги, електронної пошти, інформацію про кількість та обсяг повідомлень тощо.

"Цілком можливо, що з META трапилася схожа ситуація, як з деякими іншими іноземними сервісами, коли Роскомнадзор вносив їх до реєстру без повідомлення про те, які обов'язки на них тепер покладаються. Проте в публічному полі власники сервісу поки ніяк свої взаємини з російськими силовиками та наглядовими органами не прокоментували", – зауважено в публікації.

МЕТА
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роскомнадзор на вимогу Генпрокуратури Росії заблокував на території країни сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

"Ненавидітиме": ветеран АТО назвав помилку українців у скандалі з Усиком і Ломаченком

Боєць ЗСУ відзначився відважним порятунком товариша на Донбасі. Фото

Банки блокують перекази українців, а контролювати почали геть усіх: як повернути свої гроші

За борги з комуналки будуть зламувати квартири? Яке рішення ухвалила Рада й що чекає на українців

Військовий вертоліт розбився в Росії: пасажири загинули