Український поштовий сервіс META внесли до бази "пособників" спецслужб Росії
Український поштовий сервіс пошукача МЕТА (webmail.meta.ua) внесли в російський реєстр, зобов'язавши надавати дані Роскомнадзору та ФСБ Росії.
Як повідомляє "РосКомСвобода", МЕТА став першим українським інтернет-ресурсом, який опинився в базі організаторів поширення інформації (ОПІ).
Зазначається, що сайти, зареєстровані Роскомнадзором як ОПІ, зобов'язані збирати, зберігати та надавати відомості про дії користувачів на своєму ресурсі уповноваженим російським держорганам.
Наприклад, ФСБ може запросити особисті дані користувача адресної книги, електронної пошти, інформацію про кількість та обсяг повідомлень тощо.
"Цілком можливо, що з META трапилася схожа ситуація, як з деякими іншими іноземними сервісами, коли Роскомнадзор вносив їх до реєстру без повідомлення про те, які обов'язки на них тепер покладаються. Проте в публічному полі власники сервісу поки ніяк свої взаємини з російськими силовиками та наглядовими органами не прокоментували", – зауважено в публікації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Роскомнадзор на вимогу Генпрокуратури Росії заблокував на території країни сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.