Українська армія розбила найважливіший терикон "ДНР": вражаючі фото

Українські військові розгромили один з головних териконів "ДНР" - "Крокодил".
Як відомо, російсько-терористичні війська на своїх інтернет-ресурсах звикли підкреслювати, що саме він був опорою і основою для оборони Донецька із західного напрямку на околиці Петровського району, з якого контролюється і дорога Красногорівка - Мар'їнка, а також самі селища. Про це повідомляється на сторінці 24-ї омбр імені короля Данила в Faceook.
Саме звідти бойовики здійснювали систематичні обстріли із застосуванням ПТРК, СПГ, ДШК, а також мінометів калібру 82 мм.
"Кілька днів тому, завдяки вмілим та злагодженим діям військовослужбовців королівської бригади, було здійснено успішне вогневе ураження позицій противника на" Крокодила ", - наголошується в Мережі.
Террикон "Крокодил"
facebook.com/zaliznabrygada
Террикон "Крокодил"
facebook.com/zaliznabrygada
Террикон "Крокодил"
facebook.com/zaliznabrygada
Террикон "Крокодил"
facebook.com/zaliznabrygada
Террикон "Крокодил"
facebook.com/zaliznabrygada
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи '' ДНР '' повідомили про великі втрати на Донбасі в період з 1 січня по 14 лютого 2019 року.
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