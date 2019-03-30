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Українська армія розбила найважливіший терикон "ДНР": вражаючі фото

1.8тЧитати матеріал російською

Українські військові розгромили один з головних териконів "ДНР" - "Крокодил".

Як відомо, російсько-терористичні війська на своїх інтернет-ресурсах звикли підкреслювати, що саме він був опорою і основою для оборони Донецька із західного напрямку на околиці Петровського району, з якого контролюється і дорога Красногорівка - Мар'їнка, а також самі селища. Про це повідомляється на сторінці 24-ї омбр імені короля Данила в Faceook.

Саме звідти бойовики здійснювали систематичні обстріли із застосуванням ПТРК, СПГ, ДШК, а також мінометів калібру 82 мм.

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"Кілька днів тому, завдяки вмілим та злагодженим діям військовослужбовців королівської бригади, було здійснено успішне вогневе ураження позицій противника на" Крокодила ", - наголошується в Мережі.

Террикон "Крокодил"

Террикон "Крокодил"

facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил"

Террикон "Крокодил"

facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил"

Террикон "Крокодил"

facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил"

Террикон "Крокодил"

facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил"

Террикон "Крокодил"

facebook.com/zaliznabrygada

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи '' ДНР '' повідомили про великі втрати на Донбасі в період з 1 січня по 14 лютого 2019 року.

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Тема
АТО на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Правильно ВСУ делают, кацапофашистов надо бить нещадно на нашей земле, пусть какашнутые балалаечники убираются к себе в Педерашку и неважно в каком виде: живые или подохшие.
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