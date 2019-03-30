Українська армія розбила найважливіший терикон "ДНР": вражаючі фото

Українські військові розгромили один з головних териконів "ДНР" - "Крокодил".

Як відомо, російсько-терористичні війська на своїх інтернет-ресурсах звикли підкреслювати, що саме він був опорою і основою для оборони Донецька із західного напрямку на околиці Петровського району, з якого контролюється і дорога Красногорівка - Мар'їнка, а також самі селища. Про це повідомляється на сторінці 24-ї омбр імені короля Данила в Faceook.

Саме звідти бойовики здійснювали систематичні обстріли із застосуванням ПТРК, СПГ, ДШК, а також мінометів калібру 82 мм.

"Кілька днів тому, завдяки вмілим та злагодженим діям військовослужбовців королівської бригади, було здійснено успішне вогневе ураження позицій противника на" Крокодила ", - наголошується в Мережі.

Террикон "Крокодил" facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил" facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил" facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил" facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил" facebook.com/zaliznabrygada

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи '' ДНР '' повідомили про великі втрати на Донбасі в період з 1 січня по 14 лютого 2019 року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.