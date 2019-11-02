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2 листопада • оновлено в 16:25
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"Українки не питають, чий Крим": Запольський розповів про ворожнечу між українцями і росіянами

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Незважаючи на російську анексію Криму і розпочату війну на Донбасі, між українським і російським народами немає ніякої ворожнечі, впевнений фінський журналіст і письменник Дмитро Запольський.

Про це він сказав у своєму недавньому інтерв'ю OBOZREVATEL. За його словами, чим більше пропаганда в обох країнах працює на зіткнення, тим ближче люди стають один до одного.

"Я давно не в Росії, у мене дружина українка, ми одружилися півтора роки тому і мені довелося проходити процедуру знайомства з українським консулом у Фінляндії. Я задав одне питання: "Хлопці, а шлюби між українцями та росіянами впали після 2014 року?" І мені відповіли: "Не впали, а зросли на 27%", – розповів він.

Росія і Україна

Росія і Україна

Обозреватель

За його словами, українські дівчата, виходячи за російських чоловіків, не питають, чий Крим, адже в житті важливіші інші речі.

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"Теща з тестем привезли горілки, я зварив борщ. Який у нас може бути конфлікт, ми ж сім'я? Моїй дружині, українській патріотці, важливіше, чий я. Чим більше пропаганда в обох країнах працює на зіткнення, тим ближче стають люди один одному. У росіян немає ворожнечі до українців в житті і навпаки", – запевнив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російської актриси Лії Ахеджакової, український народ може ніколи не пробачити владі Росії анексію Криму і війну на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Донбас Крим війна Новини Росії
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