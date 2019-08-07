Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Україні пощастило: названо наслідки пекельних пожеж у Сибіру

2.7т Читати матеріал російською

Масштабні лісові пожежі у Сибіру можуть викликати локальний парниковий ефект. Дим від них поширюється на величезні відстані і вже дійшов до Аляски.

Про це в ефірі ObozTV розповіла кліматолог Світлана Бойченко. За її словами, якби вітер був у бік Європи, дим досяг би території України.

Бойченко наголосила, що влада Росії намагається приховувати масштаби природного лиха: "Коли дивишся новини, там головна проблема – Україна, а інших взагалі немає".

"Дим розповсюдився у бік Аляски. Це ще добре – синоптичні умови так склалися, що повітряні маси відносять туди забруднювальні речовини. Буває, що Сибір "дихає" і в бік Європи, і ми б ці забруднювальні речовини отримали і на території України до Карпат", – зазначила експертка.

"Дрібні частинки здіймаються повітряними масами, можуть переноситися на далекі відстані. Атмосфера вимиває їх у вигляді дощу. Але це можуть бути шкідливі "чорні дощі". Такі дощі формуються після вивержень вулканів і під час пожеж", – пояснила вона.

Новини
Пекельні пожежі в Сибіру: рятувати росіян кинулися шамани з бубнами. Відео

За словами Клименко, при горінні лісів відбувається масштабний викид СО2, в результаті посилюється парниковий ефект.

"Викиди парникових газів в атмосферу відбуваються. Це антропогенне посилення парникового ефекту. За деякими оцінками, такі пожежі можуть збільшувати рівень СО2 у приземній атмосфері локально на 8-10%. Це суттєво. Але потім ці гази розносяться по всій планеті", – розповіла вона .

"Тварини намагатимуться залишати ці ареали, хтось встигне, частково загинуть. Деякі види ми, на жаль, можемо втратити", – зазначила Клименко.

Новини
"Пекло на землі? Ні, це помста!" Фаріон зраділа пожежам у Росії

"Якби пожежі були у тропічних лісах, масштаби ураження планети були б значно більшими. Повітряні маси рознесли б по півкулі ці гази... Тут будуть локально вражені більш високі широти. Локальні викиди вуглекислого газу можуть призводити до підвищення температури. Такі ефекти відбуваються за масштабних пожеж лісів і вивержень вулканів, коли у тропосфері викидаються парникові гази і відбувається підвищення температури до 2 градусів", – пояснила кліматолог.

Україні пощастило: названо наслідки пекельних пожеж у Сибіру

Twitter Arina

Україні пощастило: названо наслідки пекельних пожеж у Сибіру

Twitter Arina

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Світлана Бойченко
Місце
Росія
Теги
пожежа Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
3
Цікаво
14
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel