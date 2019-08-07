Україні пощастило: названо наслідки пекельних пожеж у Сибіру

Масштабні лісові пожежі у Сибіру можуть викликати локальний парниковий ефект. Дим від них поширюється на величезні відстані і вже дійшов до Аляски.

Про це в ефірі ObozTV розповіла кліматолог Світлана Бойченко. За її словами, якби вітер був у бік Європи, дим досяг би території України.

Бойченко наголосила, що влада Росії намагається приховувати масштаби природного лиха: "Коли дивишся новини, там головна проблема – Україна, а інших взагалі немає".

"Дим розповсюдився у бік Аляски. Це ще добре – синоптичні умови так склалися, що повітряні маси відносять туди забруднювальні речовини. Буває, що Сибір "дихає" і в бік Європи, і ми б ці забруднювальні речовини отримали і на території України до Карпат", – зазначила експертка.

"Дрібні частинки здіймаються повітряними масами, можуть переноситися на далекі відстані. Атмосфера вимиває їх у вигляді дощу. Але це можуть бути шкідливі "чорні дощі". Такі дощі формуються після вивержень вулканів і під час пожеж", – пояснила вона.

За словами Клименко, при горінні лісів відбувається масштабний викид СО2, в результаті посилюється парниковий ефект.

"Викиди парникових газів в атмосферу відбуваються. Це антропогенне посилення парникового ефекту. За деякими оцінками, такі пожежі можуть збільшувати рівень СО2 у приземній атмосфері локально на 8-10%. Це суттєво. Але потім ці гази розносяться по всій планеті", – розповіла вона .

"Тварини намагатимуться залишати ці ареали, хтось встигне, частково загинуть. Деякі види ми, на жаль, можемо втратити", – зазначила Клименко.

"Якби пожежі були у тропічних лісах, масштаби ураження планети були б значно більшими. Повітряні маси рознесли б по півкулі ці гази... Тут будуть локально вражені більш високі широти. Локальні викиди вуглекислого газу можуть призводити до підвищення температури. Такі ефекти відбуваються за масштабних пожеж лісів і вивержень вулканів, коли у тропосфері викидаються парникові гази і відбувається підвищення температури до 2 градусів", – пояснила кліматолог.

Twitter Arina

Twitter Arina

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Стало відомо, що в російському Сибіру горить майже 3 мільйони гектарів тайги.

У зв'язку з природними пожежами у постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

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